5 bodegas de Rueda que el prestigioso crítico Tim Atkin sitúa entre las mejores: sus vinos superan los 93 puntos

Felix Sanz, otra de las bodegas históricas de la D.O. Rueda..jpg

La Denominación de Origen Rueda vive un momento de plenitud que confirma el influyente crítico británico Tim Atkin, cuyo informe “Rueda Top 100” ha puesto el foco internacional sobre una treintena de bodegas cuyos vinos superan los 93 puntos.

Más allá de la cifra, el listado revela la diversidad estilística, la recuperación de viñedos históricos y una apuesta decidida por la excelencia.

Así lo constatan las 30 bodegas de la D.O. Rueda que han presentado hasta 130 vinos valorados con más de 93 puntos en el showroom ‘The Best of Rueda’, celebrado en Londres.

Entre esas casas destacadas, estas cinco bodegas resumen con claridad el presente y el futuro de Rueda.

Beronia: arquitectura al servicio del vino

Bodegas Beronia en Rueda.

En Beronia, el paisaje se habita. Su bodega, semienterrada y diseñada con criterios de sostenibilidad, es una declaración de intenciones. Hormigón, vidrio y naturaleza se combinan para crear un microclima perfecto donde el vino evoluciona con precisión casi quirúrgica.

Aquí, la tecnología no eclipsa al viñedo, sino que lo acompaña. Sus blancos reflejan esa filosofía: limpios, expresivos y con una tensión fresca que seduce tanto a consumidores como a críticos internacionales.

Javier Sanz Viticultor: guardianes de lo raro

Bodega Javier Sanz.

Pocas bodegas pueden presumir de custodiar viñas con más de siglo y medio de historia. La Finca Saltamontes, registrada en 1863, es el corazón de este proyecto familiar que ha sabido mirar al pasado para innovar.

Durante más de dos décadas, Javier Sanz ha trabajado con variedades casi extinguidas, elaborando vinos que no solo destacan por su calidad —avalada por las puntuaciones de Atkin— sino por su singularidad. Aquí, cada botella es también un ejercicio de arqueología vitícola.

Bodegas La Granadilla: el sueño de una familia

La Familia Descalzo Matos en los viñedos de La Granadilla.

Cinco hermanos, más de cien hectáreas de viñedo y una idea clara: hacer vinos honestos que hablen del terruño. La historia de La Granadilla es reciente —arranca en 2015— pero su ambición es rotunda.

Ubicada entre Villaverde de Medina y Nava del Rey, combina tecnología puntera con una mirada artesanal. Sus Verdejos, precisos y aromáticos, son ejemplo del nuevo perfil de Rueda: vinos accesibles en apariencia, pero con una complejidad creciente.

Campo Elíseo: la profundidad del terruño

Bodegas Campo Eliseo.

Hablar de Campo Elíseo es hablar de subsuelo. Literalmente. En La Seca, una red de galerías a diez metros de profundidad alberga barricas y depósitos donde el vino madura en silencio, a temperatura constante.

El proyecto, liderado por el enólogo francés François Lurton, combina tradición castellana y savoir-faire bordelés. El resultado son vinos con estructura, ambición y una vocación claramente internacional, sin renunciar a la identidad de la Verdejo.

Félix Lorenzo Cachazo: memoria viva de Rueda

Bodega Félix Lorenzo Cachazo.

Si hay una bodega que encarna la historia de la denominación, es la familia Cachazo. Seis generaciones dedicadas al vino, una bodega subterránea del siglo XVIII y un papel clave como fundadores de la D.O. Rueda.

Desde el clásico Carrasviñas hasta la recuperación de los vinos dorados —elaborados como antaño—, su trabajo conecta pasado y presente. Viñedos prefiloxéricos y métodos tradicionales conviven con una visión moderna que sigue marcando el rumbo de la región.

Las 30 bodegas 'avaladas' por Tim Atkin

El mapa de la D.O. Rueda.

El éxito en el Reino Unido, escenificado en el showroom londinense “The Best of Rueda” evidencia cómo la región ha sabido evolucionar desde sus vinos jóvenes y frescos hacia elaboraciones más complejas: fermentaciones en barrica, crianzas bajo velo o proyectos basados en viñas viejas.

Las puntuaciones de Tim Atkin no hacen más que confirmar cómo Rueda ha dejado de ser una promesa para convertirse en una realidad sólida en el panorama internacional.

Y estas bodegas, cada una a su manera, son prueba de ello.