El mejor vino blanco de los 'Oscar del vino' nace en La Rioja de un viñedo de 1936

Hace unos días se celebraron los llamados 'Oscar del vino', un título que cada vez parece ser gancho para que certámenes como estos ganen notoriedad, pero que suele ser el más frecuente para referirse a los Premios Verema.

Otorgados por una de las comunidades más influyentes del mundo hispanohablante, en esta ocasión han puesto este año el foco en un blanco que no solo destaca por su calidad, sino por su historia: El Regalo Blanco 2022, de Bodegas Izadi.

En pleno corazón de la La Rioja, donde la cultura del vino es casi una forma de vida, emerge un viñedo que parece detenido en el tiempo. El Regalo fue plantado en 1936 —y registrado oficialmente en 1940—, una rareza agrícola que hoy se convierte en protagonista.

En su “cabezada” conviven variedades como la Viura y la Malvasía vieja, un testimonio vivo de cómo se concebían los viñedos en otra época: diversidad, intuición y respeto por el entorno.

Este pequeño ecosistema varietal, trabajado bajo principios de viticultura ecológica y con técnicas tradicionales, ofrece rendimientos mínimos —apenas un par de racimos por cepa en algunos casos—, pero de una concentración y personalidad extraordinarias.

La apuesta por el blanco riojano

Aunque La Rioja ha sido históricamente sinónimo de tintos, proyectos como el de Izadi llevan décadas ampliando el relato. Desde finales de los años ochenta, la bodega ha explorado el potencial de las variedades blancas autóctonas, pero no ha sido hasta ahora cuando esa búsqueda ha cristalizado en un vino de vocación icónica.

Para Lalo Antón, actual director de la bodega, este reconocimiento “premia el trabajo invertido tanto en viñedo como en bodega”. No es para menos: la elaboración de El Regalo Blanco 2022 ha sido un ejercicio de precisión casi artesanal. Solo 2.184 botellas han visto la luz.

El Regalo Blanco 2022, de Bodegas Izadi.

La vinificación revela una ambición poco habitual en los blancos de la región. La fermentación en barrica nueva de roble francés y una crianza de ocho meses sobre lías —en fudre y hormigón— aportan estructura, complejidad y capacidad de envejecimiento. Es, en esencia, un blanco que se comporta como un gran vino de guarda. En copa, se traduce en profundidad aromática, tensión y una textura que invita a la pausa. Es un vino para descubrir lentamente, como el propio viñedo del que nace.

Que El Regalo Blanco 2022 haya sido reconocido como mejor vino blanco en los Premios Verema no es solo un triunfo para Izadi. Es también una señal clara del momento que viven los blancos riojanos: una categoría en plena redefinición, donde el origen, la edad del viñedo y la identidad varietal cobran cada vez más protagonismo.

En un mercado saturado de etiquetas, este vino destaca precisamente por lo contrario: por su escasez, su singularidad y su fidelidad a un viñedo que lleva casi un siglo contando su historia en silencio.