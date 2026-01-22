Cinco vinos que deberías beber en 2026, según The New York Times

Como cada año, Eric Asimov, gurú del vino para The New York Times revela su selección personal con las referencias que toman el pulso de las grandes tendencias del vino a nivel mundial.

Más allá de desvelar etiquetas prestigiosas, su repaso sirve para poner también en valor estilos, regiones y filosofías que definen hacia dónde se mueve la cultura vitivinícola, donde España, especialmente este año, sale muy bien parada.

De cara a 2026, el influyente diario estadounidense pone el foco en nuestro país, que vive una auténtica revolución silenciosa entre la tradición recuperada y la modernidad bien entendida y lo demuestra con los seis vinos que destaca procedentes del Marco de Jerez y la D.O. Ribera de Duero.

"He seleccionado aquí 10 tipos de vino que, en mi opinión, han sido descartados arbitrariamente o han desaparecido de la conciencia colectiva", expresa sobre la naturaleza de su lista.

"Siempre he creído en evitar las creencias rígidas sobre los tipos de vino. Aunque es tentador descartar todo un género por una botella desagradable, es importante recordar que cada género de vino abarca una amplia gama de estilos", advierte.

1. La Gitana Manzanilla en Rama, Hidalgo

Manzanilla La Gitana en Rama.

La manzanilla, criada bajo el velo de flor en Sanlúcar de Barrameda, es uno de los vinos más incomprendidos y, a la vez, más fascinantes del mundo. Extremadamente seca, salina y punzante, es el aperitivo ideal y una compañera insuperable de almendras Marcona o jamón ibérico.

Entre las botellas recomendadas destaca Hidalgo-La Gitana Manzanilla en Rama, un vino directo, embotellado sin estabilización en frío, ni filtración que evita al máximo cualquier tratamiento previo. Desde 6.50€.

2. Fino Inocente, Valdespino

Fino Inocente, Valdespino.

Si la manzanilla mira al mar, el fino representa el corazón clásico de Jerez. También criado bajo flor, pero con un perfil algo más estructurado, el fino vuelve a ocupar un lugar central en la conversación internacional. The New York Times reivindica su belleza esencial y su capacidad gastronómica.

Una referencia imprescindible es Valdespino Fino Inocente, un vino profundo, de larga crianza, con dos sacas al año, que nace en el mítico pago Macharnudo Alto, del que Valdespino es su principal propietario. Desde 14,85€.

3. Fernando de Castilla Fino Antique

Fernando de Castilla Fino Antique.

Para quienes buscan una versión más compleja y concentrada, el Fernando de Castilla Fino Antique —embotellado en formato de 500 ml— se obtiene de soleras individuales, donde cada cual alcanza la vejez óptima para adecuarse al estilo del vino.

Criado durante más tiempo, mantiene la sequedad extrema del estilo, pero suma capas de frutos secos, yodo y una profundidad que roza lo contemplativo. Un vino para beber despacio y con respeto. Proviene de soleras individuales y pertenece a la gama Antique, en la cual cada vino tiene la vejez óptima para adecuarse a su estilo. En boca resulta fresco, delicado y elegante. Ideal para tapear y maridar con marisco o pescado. Desde 25,60€.

4. Alfredo Maestro Viña Almate

Alfredo Maestro Viña Almate.

Durante años, Ribera del Duero fue sinónimo de tintos musculosos y sobremaduros. Esa etapa, según el diario neoyorquino, empieza a quedar atrás. Una nueva generación de productores apuesta por la frescura, la elegancia y la expresión del viñedo.

Un gran ejemplo es Alfredo Maestro Viña Almate Tinto Fino, un vino accesible, jugoso y honesto, que demuestra todo lo que puede ofrecer la tempranillo —o tinto fino— cuando se trabaja con sensibilidad. Desde 18€.

5. Goyo García Viadero Viñas Viejas

Goyo García Viadero Ribera del Duero Joven de Viñas Viejas.

El futuro de Ribera también pasa por mirar al pasado. Productores como Goyo García o Dominio del Águila están rescatando viñas antiguas para elaborar vinos de enorme sutileza.

Goyo García Viadero Ribera del Duero Joven de Viñas Viejas (desde 20€) o Pícaro del Águila Viñas Viejas son tintos que apuestan por la finura antes que la potencia, y que confirman que la región vive uno de sus momentos más interesantes.