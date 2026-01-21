El tinto georgiano que hay que pedir sí o sí en el restaurante más adictivo de Chueca

En el corazón de Chueca, Nunuka se ha convertido en el rincón imprescindible para descubrir Georgia, la cuna del vino con 8.000 años de historia.

Este pequeño bistrot de la calle Libertad, fundado por Nino Kiltava en homenaje a su abuela, fusiona una gastronomía especiada y picante, con platos tradicionales como el como khachapuri (pan horneado con queso fundido y yema) o khinkali (masa rellena de carne y caldo), con una carta exclusiva de vinos georgianos de pequeñas bodegas.

Su cocina explora una fusión de sabores mediterráneos y orientales: berenjenas badrijani nigvzit rellenas de pasta de nueces, chaqapuli de cordero con estragón y ciruela, o mtsvadi a la parrilla.

Nunuka platos

Contundente pero equilibrada, prioriza especias, verduras, panes de maíz y carnes jugosas en raciones generosas para compartir, como manda la tradición del supra georgiano.

En cuanto a los vinos, la selección de Nunuka abarca tintos potentes, blancos frescos y ámbares fermentados en qvevri, las tinajas de barro enterradas que definen la tradición caucásica.

"Nuestra variada carta de vinos ofrece una selección distintiva en la que destacan los tintos y ámbares, aquellos fermentados en tinajas de barro, bajo tierra, y luego en barricas de roble para una mayor sequedad y cuerpo", explica Kiltava.

Selección de vinos georgianos en Nunuka

Kakheti, la región vinícola por excelencia, brilla con uvas autóctonas como saperavi o rkatsiteli, mientras la carta dinámica rota vinos para armonizar con cada plato.

Un vino que invita a celebrar

"Seroba Mukuzani es un tinto georgiano con carácter y elegancia”, propone la responsable de Nunuka. Elaborado con uva saperavi en la región de Mukuzani (Kakheti), fermenta de forma tradicional y envejece en roble, dando como resultado un vino profundo, con notas de ciruela madura, cacao y especias dulces.

“En boca combina potencia y frescura, con taninos finos y final largo”, añade. “Es un vino perfecto para armonizar con carnes asadas, cordero especiado o platos de caza suave. Representa el alma de Georgia en copa: autenticidad, historia y equilibrio contemporáneo”.

Nunuka vino recomendado © Noelia Jimenez

El nombre de este vino evoca ese espíritu de compartir y celebrar, muy ligado a la cultura del vino en Georgia. La palabra 'seroba' (სერობა) en georgiano significa 'banquete', 'fiesta' o 'mesa compartida'; viene de la tradición georgiana del 'supra', una celebración alrededor de la comida, el vino y la hospitalidad.

Este Mukuzani destaca en la carta de Nunuka como uno de los tintos más emblemáticos, elaborado con saperavi, la reina de las uvas georgianas, conocida por su piel gruesa y color intenso.

La fermentación tradicional en qvevri aporta matices terrosos, mientras el paso por roble francés o americano redondea sus taninos y amplifica las notas de frutos negros y chocolate.

Con un alcohol equilibrado (alrededor del 13,5%) y un precio accesible en torno a los 25-30 € por botella, representa la calidad-precio de Georgia, un país con más de 500 variedades autóctonas, considerado el origen de la viticultura mundial.