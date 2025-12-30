Un espumoso manchego sin alcohol y otros seis vinos "milagrosos" para una Nochevieja sin resaca

Olvídate del agua con gas como plan de supervivencia para el 1 de enero. Hoy, el milagro está en la copa: vinos bajos en alcohol, con alma natural y un compromiso real con el planeta.

La fiebre del “menos es más” también ha llegado a las bodegas, que reinventan la forma de brindar con etiquetas pensadas para disfrutar sin pagar la factura de la resaca. Desde blancos desalcoholizados y espumosos biodinámicos hasta tintos frescos y jugosos con apenas 10 grados, el nuevo lujo líquido es sentirse bien, por dentro y por fuera. ¡Felices brindis!

Partida Creus XL Ancestral

Massimo Marchiori y Antonella Gerosa, el alma semiclandestina de Partida Creus en el Baix Penedès, firman este ancestral como un “pequeño milagro” por su baja graduación alcohólica (10.5 graditos).

Elaborado con xarel·lo y otras viejas variedades locales, sin filtrar ni corregir, es pura frescura mediterránea: burbuja fina, acidez juguetona y ese toque de campo que solo tienen los vinos vivos. Ideal para abrir con las campanadas y recordar que el vino natural también puede ser elegante. Precio: 24,85 euros

Terra Remota Seis

Pensado para quienes quieren disfrutar sin pasarse, Terra Remota Seis es un blanco ecológico del Alt Empordà con solo 6% de alcohol, que conserva el carácter de la garnacha blanca gracias a una moderna técnica de desalcoholización suave que mantiene intactos sus aromas y su textura.

Fresco, armonioso y con la mineralidad tan típica de la zona, resulta ideal para brindar de forma moderada sin perder ni sabor ni nivel. Un vino fiel a su origen, al estilo de la casa y a la complejidad que caracteriza a Terra Remota. Precio: 16 euros

Ossian Verdejo

Cuando el verdejo se toma en serio, ocurren cosas bonitas. Ossian, la división de Alma Carraovejas pionera en viticultura ecológica segoviana, trabaja viejas cepas en altura y logra un equilibrio precioso entre músculo y frescura.

Un blanco limpio, con textura de fruta verde y un recuerdo a hinojo y tiza. Menos alcohol (alrededor de 12 grados) y mucha más verdad. Un vino que pide calma, conversación y un buen plato de mar. Precio: 30 euros

Vintae Le Naturel Tinto 0.0

Si alguien ha conseguido que un vino sin alcohol sepa a vino, es Vintae. Le Naturel Tinto 0.0 nace de garnacha ecológica trabajada de forma natural, fermentada suavemente antes de retirar el alcohol.

El resultado habla por sí solo: frutas rojas, punta herbal y mucha honestidad. Fresco, responsable y con alma navarra, el vino para quienes quieren brindar con estilo y conciencia. Precio: 8,90 euros

El Marciano

El enólogo más gamberro de Castilla y León vuelve a hacer su magia. Alfredo Maestro, autodidacta y provocador, apuesta por una garnacha de Gredos cultivada sin químicos ni aditivos.

El resultado es un tinto biodinámico, salvaje y transparente, con notas de cereza, tomillo y suelo seco. Con 13 grados justos, es el lado más amable y bebible del vino natural castellano. Ideal para acompañar risas con la calefacción a tope. Precio: 14,95 euros

Amistat Blanc

Al otro lado de los Pirineos, Jonathan Purcell firma este blanco de garnacha blanca y macabeu, procedente de viñas viejas y fermentado con levaduras indígenas.

Tiene 11.5 grados, un cuerpo ligero y una energía vibrante que recuerda a las playas del sur de Francia. Fresco, salino y de trago fácil: un vino que no promete eternidad, pero sí una Nochevieja luminosa. Precio: 36,25 euros

Lussory Premium Sparkling 0.0

El espumoso sin alcohol que más se aproxima al ritual del cava. Elaborado con airén ecológica en La Mancha, tiene burbujas finas, nariz de manzana y un fondo tostado que sorprende por su verosimilitud.

Seco, limpio y elegante. El brindis más responsable (y económico) de la noche. Toda una sorpresa para comprar en cajas de 6. Precio: 7,45 euros