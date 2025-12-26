El mejor enólogo de generosos del mundo revela los 5 vinos de Jerez perfectos para nuestras cenas navideñas

Hay quien empieza la Navidad comprando turrón y quien la empieza descorchando. En Jerez, la magia brilla más cuando se sirve en una copa, y nadie lo sabe mejor que Sergio Martínez, alma de Bodegas Lustau y Mejor Enólogo de Vinos Generosos del Mundo 2025, título que ostenta por séptima vez consecutiva.

Este año, Sergio comparte sus vinos fetiche para brindar en familia, sorprender en la copa y, sobre todo, disfrutar.

Nació en San Fernando (Cádiz) en 1976, entre viñas, fermentaciones y recuerdos familiares. “Mi abuelo tenía cepas, y desde pequeño olía el mosto como quien huele el pan recién hecho”, cuenta.

Químico de formación y enólogo por vocación, empezó en Lustau en 2003 como aprendiz y hoy es su rostro más reconocido. “El vino necesita tiempo y escucha, no solo análisis. Mi maestro Manuel Lozano me enseñó eso: el vino también tiene voz”, recuerda.

Desde 2016 dirige el área técnica y enológica de Lustau, firma referente del Marco de Jerez en la alta gastronomía mundial. Y, como buen gaditano, disfruta más hablando de placer que de premios.

Su selección navideña viaja desde la delicadeza del palomino hasta la dulzura del Pedro Ximénez, con maridajes perfectos para hacer brillar cualquier menú festivo.

Añada 1995: un vino para el silencio (y la sobremesa)

“La Añada 1995 revela una faceta poco conocida de la uva palomino, capaz de ofrecer dulzor natural y profundidad sin perder su elegancia”, explica Sergio.

Procedente de una vendimia tardía y criado durante 29 años en botas que contuvieron Oloroso, este vino limitado (solo 3.696 botellas) es pura contemplación. Ganó el Gold Trophy del International Wine Challenge 2025 y es ideal para un brindis tranquilo, o como cierre de una cena elegante.

Lustau Añada 1995

Perfecto para acompañar un foie con compota de manzana, quesos curados o incluso pavo relleno con frutos secos. “Es un vino único, pausado y lleno de matices, que pide conversación y pausa”, apunta el enólogo.

East India Cream: el toque exótico del menú

Pocos vinos pueden contar tantas historias como el East India Cream de Lustau, inspirado en aquellos toneles que surcaban los mares hacia las Indias en el siglo XVII.

“Nace de la mezcla de oloroso y Pedro Ximénez, tras envejecer por separado durante 12 años. Luego descansa otros 3 en la Sacristía de la bodega”, explica Sergio Martínez.

Lustau East India

“El resultado es un vino sedoso, equilibrado y profundamente evocador, donde dulzor y carácter se funden en armonía”. Sergio lo recomienda con foie gras, quesos azules, y postres como la tarta de nueces o el pudding navideño.

Amontillado VORS: tradición en estado puro

“El Amontillado VORS representa para mí la esencia del Jerez más puro y complejo”, confiesa el experto. Nace de la búsqueda y selección que realizó su maestro entre las soleras más viejas de la bodega. En nariz es intenso, salino, lleno de recuerdos marinos; en boca, seco y con una elegancia que atrapa.

Lustau Amontillado VORS

“Las ocho botas que hoy forman este soleraje tan limitado y singular hacen que este sea, sin duda, uno de mis vinos favoritos, un vino que siempre tengo en casa. Para disfrutarlo de forma pausada, apreciando cómo evoluciona el vino, sus aromas y sensaciones”, recomienda Martínez.

En el menú navideño, la versatilidad de este amontillado manda: ideal con mariscos, consomés, patés o incluso una sopa de almendra salada. “Es un vino que respira historia, y lo hace a su ritmo”, asegura.

Oloroso Emperatriz Eugenia: el rey del festín

“Emperatriz Eugenia es el oloroso más clásico de Lustau, un vino que refleja la grandeza y la elegancia del jerez”, explica. Su solera fue fundada en 1921 por Don Emilio Lustau en honor a Eugenia de Montijo, última emperatriz de Francia.

Lustau Oloroso Emperatriz Eugenia

“Es un vino de complejidad, profundidad y reflexión, fruto de una crianza oxidativa pausada que concentra la nobleza de la uva Palomino”, destaca. Con sus tonos caoba y su profundidad aromática, es ideal para una mesa de invierno.

Armoniza de forma espectacular con platos de caza, guisos tradicionales, rabo de toro o solomillo en salsa de trufa.

Pedro Ximénez San Emilio: el broche de oro

“El PX San Emilio es el vino de postre por excelencia”, cuenta con absoluta seguridad. “Un ejemplo de la dulzura natural y la expresión más pura de la Pedro Ximénez”. Tras la vendimia y el asoleo, envejece durante 12 años en la bodega, desarrollando notas intensas de higo, miel y dátil.

Lustau PX San Emilio

Una joya para disfrutar estas fiestas, especialmente junto a los postres navideños: desde el turrón blando hasta el roscón de Reyes, pero también un simple trozo de chocolate negro.