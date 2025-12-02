El vino de Jerez que ha conseguido los 99 puntos Parker: solo existen 1.500 botellas de este tesoro enológico

En el Marco de Jerez, Bodegas Barbadillo —referente absoluto de la Manzanilla y guardiana de dos siglos de historia sanluqueña— ha visto cómo uno de sus vinos más secretos y exclusivos, Bota Única Alcalde Amontillado, se encumbra hasta los 99 puntos Parker, la calificación casi perfecta otorgada por The Wine Advocate, la publicación del influyente crítico Robert Parker.

La noticia ha corrido como un susurro reverencial entre sumilleres, coleccionistas y amantes del vino del sur: solo existen 1.500 botellas de 37,5 cl y 75 magnum de este amontillado excepcional. Un tesoro enológico que no solo emociona por su finura, sino por el relato que encierra.

“Alcalde” es un amontillado 100% Palomino Fino perteneciente a la Denominación de Origen Jerez-Xérès-Sherry. Su crianza, de 80 meses en bota americana, combina con maestría la biología inicial bajo velo de flor y la posterior exposición oxidativa.

Pero más allá del proceso técnico, hay una anécdota que lo hace aún más singular: la bota de la que procede llevaba escrita, a mano, la frase “Dedicada al Alcalde”, sin referencia a ningún regidor concreto. Ese guiño enigmático, casi humorístico, terminó por bautizar al vino. Un nombre sencillo que esconde una historia aún por descifrar.

Javier Blanco, responsable de Alta Enología de Barbadillo, lo resume así: “Alcalde Amontillado representa la esencia de nuestros vinos, desde la manzanilla más joven hasta el amontillado más viejo. Es una joya oculta que permite comprender el camino hacia la grandeza de nuestros vinos más longevos”.

Bota de Amontillado Alcalde Barbadillo.

Y lo cierto es que este amontillado encarna esa parte del Marco que solo se desvela a quienes han aprendido a degustar la profundidad del tiempo. En cada sorbo se suceden capas de frutos secos, maderas nobles, salinidad marina y una acidez elegante que sostiene el conjunto con una tensión extraordinaria. Es un vino que no pide, exige atención.

La serie Bota Única, a la que pertenece, busca precisamente mostrar la personalidad irrepetible de botas seleccionadas, casi reliquias vivas dentro de la bodega, y el veredicto de Parker corrobora que Jerez no solo está más vivo que nunca, sino que continúa ofreciendo vinos que rozan la perfección.

En este caso, el prestigioso Amontillado “Alcalde” se instala de inmediato en la élite internacional, al nivel de los grandes vinos generosos que han marcado época. La puntuación premia la artesanía, la intuición y la valentía que Barbadillo ha sabido mantener durante más de dos siglos, preservando una forma de entender el vino que es tan cultural como agrícola.

Bota Única Alcalde Amontillado.

El legado Barbadillo

Fundada en 1821, Bodegas Barbadillo ha sido siempre sinónimo de Sanlúcar de Barrameda. Lidera la producción de Manzanilla con más del 50% de las existencias y es puntal histórico de las DO Jerez-Xérès-Sherry, Manzanilla de Sanlúcar, Brandy de Jerez y Vinagre de Jerez.

Su espíritu innovador la llevó, en 1975, a lanzar el primer blanco del Marco, Castillo de San Diego, un hito que cambió la historia reciente del consumo en España y cuyo 50 aniversario celebran hoy con una colección de blancos de albariza que vuelve a poner el foco en suelos y variedades.

Además, es la primera bodega española certificada con el sello Wineries for Climate Protection, muestra de su compromiso con un futuro sostenible para el viñedo.