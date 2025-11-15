Tres tintos para pasar una tarde de otoño en casa de amigos por menos de 20 euros

Hay tardes de otoño que parecen pedir a gritos un plan sencillo y perfecto: una casa con amigos, algo de picoteo y un buen tinto que acompañe conversaciones largas y risas sin prisa.

Y, aunque el mercado del vino vive una efervescencia creativa que a menudo dispara los precios, todavía es posible encontrar botellas llenas de carácter, historia y autenticidad por menos de 20 €.

Aquí, tres tintos muy distintos entre sí, pero unidos por la capacidad de alegrar cualquier sobremesa otoñal.

Contracorriente 2024, Campo Elisio

Hay vinos que saben a inquietud, a curiosidad y a ganas de descubrir. Así nació Contracorriente 2024, el proyecto de François Lurton, heredero de una larga tradición bordelesa que encontró en Toro un terruño capaz de inspirar tintos únicos.

Elaborado con Tinta de Toro de una parcela de Peleagonzalo, este vino es una pequeña lección de cómo trabajar la uva con suavidad para potenciar su perfil más fresco y fragante. Tras una maceración en frío y fermentaciones en depósitos de hormigón sin aditivos enológicos, el resultado es un tinto vibrante, jugoso y sorprendentemente floral, donde destacan la fresa fresca, las moras trituradas, el arándano y un toque de pimienta negra.

En boca es inmediato, amable, redondo, pero con una longitud que rara vez se encuentra en vinos de este rango de precio. En otoño funciona de maravilla con asados castellanos, setas, embutidos y verduras a la parrilla. Un vino para quedar bien sin complicarse.

Monte Gatún 2023, Bodegas Arizcuren

Si hay una zona de Rioja que vive un renacimiento silencioso pero firme es la Sierra de Yerga, y pocos la interpretan con tanta sensibilidad como Javier Arizcuren, viticultor y arquitecto del vino que trabaja para recuperar el patrimonio de su familia.

Monte Gatún es la expresión de esa filosofía: un coupage de garnacha, mazuelo y tempranillo, donde esta última actúa como columna vertebral, mientras que las otras variedades aportan nervio, identidad y tipicidad local.

El resultado es un tinto con frescura riojana, fruta roja viva y un toque especiado, perfecto para acompañar aperitivos largos o comidas informales con amigos. Aporta esa combinación tan buscada entre tradición y modernidad que hace que cada sorbo cuente algo.

Bardos Viñedos de Altura 2023, Bodega Bardos

Pocas zonas de España están ofreciendo vinos tan frescos y singulares como las altitudes extremas del norte soriano. Allí, Bodega Bardos cultiva Tinta Fina de viñedos centenarios, combinada con jóvenes plantaciones de Albillo Mayor y Garnacha que mantienen la diversidad histórica del enclave.

La añada 2023 vivió un verano seco y un octubre cálido, condiciones ideales para lograr una maduración lenta, precisa y equilibrada. Tras 12 meses en barrica, Viñedos de Altura es un tinto de fruta vibrante, tanino aterciopelado y acidez fresca, una fórmula que conquista paladares modernos sin renunciar al espíritu de Ribera.

Es la botella ideal para abrir sin remordimientos y dejar que fluya entre conversación y conversación. Acompaña con gusto quesos semicurados, patés caseros o unas sencillas tostas otoñales.