Así es la Mejor Experiencia Enoturística de España: una bodega excavada a mano en el siglo XV

Bajo las calles empedradas de Rueda, a veinte metros de profundidad, se esconde un laberinto que guarda siglos de historia y el alma del vino castellano. Es la Bodega Histórica de Yllera, un complejo subterráneo de galerías mudéjares excavadas a mano en el siglo XV que, cinco siglos después, se ha convertido en el escenario de una de las experiencias enoturísticas más singulares del país: El Hilo de Ariadna.

Este viaje sensorial y emocional ha sido reconocido como la Mejor Experiencia Enoturística de España en la décima edición de los International Wine Challenge Industry Awards, los llamados “Óscar del vino”, celebrados el pasado 4 de noviembre en Madrid. Un galardón que consolida a Yllera Bodegas y Viñedos como referente en la fusión de vino, cultura e innovación.

Los IWC Industry Awards son una cita ineludible para enólogos, sumilleres y profesionales del sector vitivinícola. En su décimo aniversario, la organización ha querido destacar la capacidad de Yllera para transformar una visita a la bodega en una vivencia inmersiva que combina historia, arte, mito y territorio.

El jurado premió a El Hilo de Ariadna —ex aequo con Vinseum, el Museo de las Culturas del Vino de Cataluña— por su forma de narrar el vino más allá de la copa, convirtiéndolo en metáfora, en viaje, en experiencia total.

El Hilo de Ariadna: un laberinto que despierta los sentidos

La propuesta toma su nombre de la mitología griega. Como Teseo, que se adentró en el laberinto para enfrentarse al Minotauro guiado por el hilo de Ariadna, el visitante recorre los pasadizos subterráneos de Yllera siguiendo un hilo simbólico que le conduce a través de la historia y el alma del vino.

En este trayecto de más de un kilómetro y medio, la oscuridad, la piedra y el silencio dialogan con la luz, la música y el aroma del vino que envejece. Cada estancia está cuidadosamente ambientada para recrear un episodio del mito, hasta culminar en una cata de cuatro vinos maridados con tapas de autor, diseñadas en exclusiva para la experiencia. Tradición, creatividad y territorio se funden en cada bocado y en cada sorbo.

El Hilo de Ariadna.

“Aquí el vino no solo se degusta: se vive, se siente y se recuerda”, resumen desde la familia Yllera, consciente de que la emoción es el verdadero maridaje del vino.

El viaje continúa en Arrope Restaurante, un espacio gastronómico también subterráneo donde la cocina castellana se reinterpreta con sensibilidad contemporánea. Productos locales, creatividad y vinos de la casa se entrelazan en una propuesta que rinde homenaje al paisaje y a la memoria gustativa de Castilla y León.

La monumental Sala Catedral, corazón de la bodega, acoge conciertos, presentaciones y catas multitudinarias, reforzando el papel de Yllera como un templo cultural del vino, donde la tradición se abre al arte, la música y la emoción compartida.

Fundada hace más de medio siglo, Yllera Bodegas y Viñedos es hoy una de las sagas más reconocidas del panorama vinícola español. Pionera en la Denominación de Origen Rueda, la familia ha sabido mantener el respeto por la tierra y la autenticidad del vino, al tiempo que apuesta por la innovación y la sostenibilidad.

Para ellos, el enoturismo es mucho más que una herramienta de promoción: es una forma de contar su historia y transmitir sus valores. “Somos un legado vivo que sigue creciendo bajo tierra y a la luz del vino”, afirman los Yllera, orgullosos de ver cómo su bodega histórica se ha convertido en un destino imprescindible para los amantes del vino y la cultura.

Los barriles donde envejece el vino en El Hilo de Ariadna.

A tan solo treinta minutos de Valladolid y poco más de una hora de Madrid, El Hilo de Ariadna se ha consolidado como una parada obligada para quienes buscan algo más que una cata. Su cuidada restauración, su propuesta experiencial y su espíritu innovador hacen de esta bodega subterránea una joya del enoturismo español.

Con este nuevo reconocimiento, Yllera reafirma su liderazgo y su compromiso con la excelencia, situando a Rueda en el mapa internacional no solo por la calidad de sus blancos, sino por su capacidad para emocionar, sorprender y dejar huella en la memoria de quienes la visitan.