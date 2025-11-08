El vino de Jerez que se subastará en los 'Oscar vinícolas': un lote valorado entre 7.500 y 11.000 euros

La historia líquida de un siglo embotellada en un solo vino. Así podría describirse el tesoro enológico que la bodega jerezana González Byass llevará a los Golden Vines 2025, considerados los auténticos Oscar del Vino.

Este prestigioso certamen, que se celebrará del 7 al 9 de noviembre en Miami, reunirá a las personalidades más influyentes del mundo vitivinícola, donde Jerez volverá a ser protagonista con una joya irrepetible: la botella Nº2 de Millennium Oloroso.

Valorado entre 7.500 y 12.500 dólares, este lote de subasta solidaria no solo encierra un vino extraordinario, sino también una experiencia que rinde homenaje a la historia del Marco de Jerez.

El paquete incluye una estancia exclusiva en el Hotel Bodega Tío Pepe, una visita guiada por los viñedos de la casa junto a Antonio Flores, enólogo y master blender de González Byass, y el privilegio de degustar una creación que encapsula cien años de sabiduría vinícola.

El Millennium Oloroso es más que un vino: es una narración enológica. Nació del coupage de las mejores añadas de cada década del siglo XX —1902, 1917, 1923, 1935, 1946, 1957, 1962, 1977, 1983 y 1992—, ensambladas con la maestría que caracteriza a González Byass.

La botella a subasta, la Nº2 de Milennium Oloroso.

Solo unas pocas botellas vieron la luz, y la Nº2, destinada a esta subasta, se alza como un testimonio líquido del paso del tiempo, una obra maestra que encarna la identidad de Jerez en su máxima expresión.

“El Millennium Oloroso encierra la esencia de nuestro vino a lo largo del siglo XX. Es un honor representar a Jerez con una creación que habla de nuestra historia, nuestra tierra y nuestro compromiso con la excelencia”, afirma Antonio Flores, artífice de esta joya y una de las voces más respetadas del panorama vinícola internacional.

Jerez, embajador de la excelencia española

González Byass será la única bodega de Jerez presente este año en los Golden Vines, donde compartirá escenario con nombres míticos como Vega Sicilia o Egon Müller. Su presencia refuerza la posición del Marco de Jerez como símbolo de autenticidad y sofisticación ante una audiencia global que celebra lo mejor del vino y la alta gastronomía.

Durante la gala, los asistentes podrán disfrutar también de etiquetas legendarias de la casa, como Palo Cortado Apóstoles VORS y Tío Pepe Cuatro Palmas, este último reconocido como Best in Show en los Decanter World Wine Awards 2025, consolidando así la reputación de González Byass como referente de calidad mundial.

Una de las salas de la bodega González Byass.

Más allá del lujo y la exclusividad, los Golden Vines se distinguen por su vocación filantrópica. A través de la Gérard Basset Foundation, el evento recauda fondos para impulsar la formación en vinos, licores y hostelería en más de 15 países.

En la edición de 2024 se alcanzó cerca de un millón de euros, y desde 2021 la fundación ha recaudado más de cuatro millones de libras destinados a becas y programas educativos que promueven la diversidad y el acceso en la industria vinícola.

Así, el Millennium Oloroso de González Byass no solo se subastará como un objeto de deseo para coleccionistas, sino también como una aportación al futuro del vino. Un gesto que une tradición, arte y compromiso social.

De las soleras centenarias de Jerez a las luces de Miami, el Millennium Oloroso cruzará océanos para recordar al mundo que el vino de Jerez no es una moda pasajera, sino una cultura viva que sigue inspirando a generaciones. En cada gota de esta botella número dos palpita el alma de Andalucía, el eco de la madera y el silencio de las bodegas donde el tiempo, paciente, se convierte en arte.