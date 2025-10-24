Estos son los ocho vinos con 100 puntos de la Guía Peñin 2026

La excelencia del vino español vive un momento de plenitud. Así lo confirma la Guía Peñín de los Vinos de España 2026, que en su trigésimo sexta edición consagra a ocho vinos excepcionales con la puntuación máxima de 100 puntos, un honor reservado a las obras maestras de la enología.

El manual, publicado este pasado 23 de octubre, considerado la referencia más completa del vino español, ha catado este año más de 9.600 vinos de más de 2.000 bodegas, un récord que refleja la riqueza y diversidad del viñedo nacional.

Aun en un contexto de incertidumbre comercial, la Guía subraya un dato revelador: casi 440 vinos han sido calificados como “Excepcionales” (95-100 puntos), cifra que marca un hito histórico en su trayectoria.

La Recata de los Mejores Vinos, celebrada cada año por el equipo de cata de la Guía Peñín, ha elevado a ocho etiquetas al firmamento vinícola español. Son vinos que, más allá de su origen o estilo, comparten una cualidad innegociable: la emoción.

Blancos: la pureza atlántica y la montaña gallega • O Raio da Vella Albariño 2023 (Bodegas Forjas del Salnés, Rías Baixas): un Albariño que encapsula la esencia del Atlántico. Procedente de cepas viejas cultivadas sobre suelos graníticos, este vino de Raúl Pérez y Rodrigo Méndez combina tensión, mineralidad y una profundidad que trasciende lo varietal.

• Sorte O Soro 2023 (Rafael Palacios, Valdeorras): un vino que nace de una sola parcela de apenas una hectárea, a 700 metros de altitud. Su equilibrio entre frescura y textura cremosa lo convierte en un blanco de montaña de elegancia casi borgoñona. O Raio da Vella Albariño 2023.



Tintos: la fuerza del tiempo y la nueva generación • Castillo Ygay Gran Reserva 2012 (Marqués de Murrieta, Rioja): elaborado solo en añadas excepcionales, este vino representa el alma de la Rioja tradicional. Con 13 años de reposo entre barrica y botella, Ygay 2012 es pura armonía: terciopelo, profundidad y persistencia eterna.

• La Condenada 2023 (Artuke, Rioja Alavesa): esta bodega familiar de la nueva generación riojana, firma un vino que redefine la identidad de Rioja. Procede de viñedos centenarios y se elabora con mínima intervención. El resultado: un tinto vibrante, lleno de energía y precisión.

• Alabaster 2022 (Teso la Monja, Toro): la interpretación más refinada de la Tinta de Toro. Los hermanos Eguren logran domar la potencia de la variedad para ofrecer un vino de taninos sedosos, fruta negra pura y un fondo balsámico que invita al silencio.

Generosos: la sabiduría del tiempo • Amontillado Tradición VORS (Bodegas Tradición, Jerez)

Testimonio vivo del tiempo y la paciencia. Con una vejez media superior a los 30 años, este amontillado destila complejidad aromática y una elegancia que solo Jerez sabe ofrecer.

• Tío Pepe Cuatro Palmas (González Byass, Jerez)

La joya más veterana de la casa González Byass. Procedente de botas con más de 50 años de crianza, este amontillado viejo encarna la nobleza de los vinos de solera: concentración, salinidad y emoción líquida.

Espumoso: la elegancia del tiempo en botella • Homenatge a Josep Mata Capellades 2004 Brut Nature (Recaredo, Corpinnat)

Más de dos décadas de reposo en rima dan vida a un espumoso prodigioso. Un tributo a la paciencia, la pureza y la tradición familiar de Recaredo. Fino, preciso y con una burbuja que acaricia, es una sinfonía de elegancia mediterránea. Recaredo Homenatge a Josep Mata Capellades.

La Guía Peñín 2026 no solo premia a los grandes nombres, sino que muestra la amplitud y madurez del panorama vitivinícola español. En sus páginas conviven elaboraciones clásicas y vanguardistas, vinos ecológicos y biodinámicos, espumosos de larga crianza y tintos de mínima intervención.

El manual, que ya está disponible en formato físico y pronto contará con ediciones en inglés y alemán, continúa siendo una herramienta esencial para profesionales y aficionados, con secciones dedicadas a los Mejores Vinos Relación Calidad-Precio y a los vinos con certificación ecológica, reflejo de un sector cada vez más comprometido con la sostenibilidad.

En paralelo, el galardón al Vino Revelación 2026 ha recaído en el sorprendente Don Bustiñón Tradicional Blanc de Noir 2021, un espumoso de Jerez que confirma la efervescencia creativa del vino español contemporáneo.