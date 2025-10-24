Rural, auténtica y saludable: la uva olvidada que vuelve del olvido para conquistar a los ‘millennials’

Originaria de Utiel-Requena y la Manchuela, fue durante décadas la gran olvidada del Levante español, relegada a vinos de granel. Sin embargo, en los últimos años se ha convertido en símbolo de autenticidad, y en la gran apuesta de bodegas jóvenes que buscan conectar con consumidores que valoran la identidad local, la frescura y la sostenibilidad.​

Hablamos de la bobal, la uva tinta que presenta algunos de los rasgos sensoriales más valorados por el público joven. Sus taninos suaves y su acidez media aportan cuerpo sin pesadez, ideal para un público que busca vinos afrutados y fáciles de beber.​

Los vinos de bobal destacan por su carácter frutal y su frescura, por sus notas de fresa, cereza madura y toques de hierbas mediterráneas, lo que les da un perfil jugoso, directo y refrescante.​

Los nuevos viñadores apuestan por la bobal

También por su versatilidad. Se elaboran tanto en versiones jóvenes y rosadas, ligeras y veraniegas, como en tintos de crianza más estructurados, ofreciendo múltiples estilos según el momento de consumo.​

Pero lo que sin duda conquista al consumidor millennial es su autenticidad: la bobal representa el Levante español y la tradición rural, lo que responde al deseo de los jóvenes de consumir productos con narrativa y raíces locales.​

Gran parte de los viñedos de esta variedad provienen de cepas viejas cultivadas sin pesticidas, dentro de proyectos ecológicos o biodinámicos, muy ligados a la tendencia de vinos de mínima intervención, un aspecto clave para un consumidor ético y ambientalmente consciente.​

Además, su alto contenido en resveratrol (un antioxidante presente también en la merlot o en la pinot noir) la vincula a estilos de vida saludables sin perder placer hedonista.​

La bobal es para el otoño

Aunque los nuevos gustos del consumidor no son los únicos motivos del regreso de esta variedad a nuestras copas. El cambio climático es el primero: su resistencia al calor y su buena acidez natural la hacen ideal para un contexto de calentamiento global.

En este sentido, los nuevos enólogos están elaborando bobales con menos extracción y más fruta, logrando tintos aterciopelados, afrutados y con personalidad juvenil.

Las nuevas generaciones ven en la bobal una uva honesta, mediterránea y moderna. Vinos con identidad, sostenibles y auténticos, pero con una estética ligera, colorida y disfrutona que rompe con el clasicismo solemne del vino tradicional.

Te recomendamos siete vinos para redescubrir la bobal. Referencias actuales capaces de sorprender tanto a consumidores noveles como a amantes del vino con solera.

Bobal Negro (Bodegas Vicente Gandía)

El icono del renacimiento de la bobal. De aromas intensos de frutos rojos, especias sutiles y un toque de madera fina, Bobal Negro combina modernidad y elegancia, tanto en la botella como en su interior.

En boca sorprende su estructura amable, con taninos pulidos y una sensación envolvente que deja un largo recuerdo frutal. En versión tinta, rosada, blanca, dulce e incluso espumosa, este vino es una interpretación fresca y cosmopolita del Mediterráneo interior, pensada para quienes buscan vinos fáciles de disfrutar sin perder profundidad. Precio: 16,95 euros

Sericis Bobal (Bodegas Murviedro)

Galardonado en FEREVÍN 2025, Sericis Bobal deslumbra por su pureza y redondez. Con un perfume de frutos rojos maduros, cuero y especias dulces, en boca su paso es firme y sedoso, con excelente equilibrio entre fruta, madera y acidez.

Representa la esencia de las viñas viejas de Requena: vinos profundos, de carácter sincero y afinado. Es ideal para paladares que disfrutan tintos maduros y envolventes, con un final elegante y persistente.​ Precio: 11,15 euros

Caprasia Bobal Ánfora (Bodegas Vegalfaro)

Uno de los referentes naturales y ecológicos de la bobal. Fermentado parcialmente en ánforas de barro, este vino ofrece un perfil jugoso, limpio y lleno de energía mineral.

Aromas de frutos del bosque, tierra húmeda y flores secas se combinan con una boca vibrante y texturizada. Su equilibrio entre rusticidad y pureza lo convierte en un vino de culto entre quienes defienden la autenticidad del terroir. Precio: 17 euros

LoAlto Bobal (Finca Los Álamos)

Una interpretación fresca y contemporánea de la bobal joven. Con aromas de frutos rojos, violetas y un sutil toque especiado, en boca es ligero pero expresivo, con taninos suaves y una acidez viva que invita a seguir bebiendo.

LoAlto destaca por su autenticidad y elegancia desenfadada. Pura fruta y paisaje, refleja el lado más accesible y despreocupado de la uva levantina, sobre todo para quienes buscan vinos naturales, sabrosos y fluidos. Precio: 13,30 euros

GOT Tinto (Bodegas Gratias)

Got revitaliza la esencia cotidiana del vino mediterráneo en manos de Bodegas Gratias. Su nombre, “vaso” en valenciano, evoca ese gesto ancestral de compartir o disfrutar a solas un trago de vida.

100% bobal, este vino fermenta y envejece durante cuatro meses en tinajas de barro, permitiendo que la variedad respire autenticidad sin artificios. Procedente de suelos arcillo-calcáreos ricos en hierro, ofrece notas terrosas, fruta roja fresca y un fondo mineral muy sincero.

Natural, sin clarificar ni estabilizar, Got es un tinto honesto, apto para veganos y amantes del vino que buscan pureza y verdad en cada copa. Precio: 12,50 euros

Vividor Bobal (Bodegas Arráez)

Más que un vino, una celebración de la vida en cada sorbo. Nacido en la DO Utiel-Requena, este bobal encarna la alegría y el desenfado de quienes disfrutan cada minuto con intensidad y sin complicaciones.

Con aromas a fruta roja fresca, notas florales y toques balsámicos que acarician la nariz, en boca es amplio y envolvente, con un equilibrio perfecto entre fruta y madera que deja un final largo y agradable. El compañero ideal para tapear con amigos. Precio: 8,50 euros​

Mc Bobal (Bodegas Rebollar Ernesto Cárcel)

Elaborado mediante maceración carbónica para potenciar sus aromas frutales y la frescura, este bobal moderno y desenfadado es toda una declaración de intenciones.

Un tinto fresco, ligero, frutal, sencillo y muy fácil de beber, pensado para copeo, que destaca por su expresión natural y auténtica de la variedad.

Un vino cotidiano pero con personalidad, cuyo carácter amable y equilibrado invita a disfrutar sin complicaciones y sin pretensiones. Precio: 4,95 euros