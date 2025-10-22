Un vino soriano de viñedos centenarios: la debilidad enológica del sumiller del Real Balneario de Salinas

El Real Balneario de Salinas, con una Estrella Michelin y dos Soles Repsol, emerge literalmente sobre la arena del paseo marítimo de Salinas (Asturias) como un icono de la gastronomía norteña.

Desde hace más de tres décadas, su cocina, firmemente anclada en el territorio y el mar Cantábrico, rinde culto al producto local, especialmente a pescados y mariscos que llegan frescos de la costa.

Bajo la dirección del chef Isaac Loya, el restaurante ha sabido evolucionar con elegancia la herencia familiar, fusionando tradición y modernidad sin perder su esencia marinera.

Isaac Loya

Loya ha edificado su trayectoria sobre una vocación inquebrantable y un amor profundo por la cocina. Con más de 17 años al frente del Real Balneario de Salinas, ha sabido combinar la tradición familiar con una visión renovadora, fruto de su curiosidad y constante aprendizaje.

Su experiencia, forjada tanto en sala como en cocina, le ha permitido evolucionar hacia una propuesta madura, equilibrada y elegante. Fiel a sus principios, el chef cultiva una cocina que respeta el sabor auténtico del producto, aportando matices creativos y una refinada sensibilidad que consolidan su prestigio en la gastronomía asturiana contemporánea.

Su propuesta se completa con un servicio atento y una bodega de altura, seleccionada por el sumiller Manuel García, cuya sensibilidad vinícola contribuye a realzar cada plato con armonías precisas y emocionantes.

Real Balneario de Salinas

Nacido en Avilés, García inició su trayectoria en la hostelería con 21 años, pasando por locales emblemáticos como la Cafetería Robles, la Cafetería Delfín y el Restaurante Jose’s, todos ellos ya desaparecidos.

En 1996 se incorporó al Real Balneario de Salinas, donde trabajó junto a Miguel Loya, padre de Isaac, hasta su fallecimiento en 2014, momento en que asumió la jefatura de sala.

Su creciente pasión por el vino lo llevó a formarse, visitar bodegas y participar en catas, consolidándose como sommelier y maitre del restaurante.

Manuel García e Isaac (Real Balneario de Salinas)

Hoy acompaña al chef Isaac Loya con plena confianza y sensibilidad en un proyecto donde servicio y vino dialogan con el Cantábrico.

Juntos, conforman una experiencia en la que el paisaje, el sabor a mar y el vino se funden en un viaje sensorial hacia las raíces cántabras.

De la costa asturiana al interior de Castilla y León

Para Manuel García no es fácil elegir una única referencia para llenar la copa, pero hay un vino que para él representa algo más: una historia de paisaje, paciencia y pureza.

Dominio de Atauta procede de uno de los enclaves más singulares de la Ribera del Duero soriana. Un tinto que nace de viñedos prefiloxéricos ubicados a más de mil metros de altitud, donde el clima extremo moldea una uva de carácter inquebrantable.

Dominio de Atauta

“Las viñas se encuentran en el valle de Atauta (Soria), y tienen más de 130 años”, explica el sumiller. "Es un vino al que tenemos un cariño especial desde su primera añada en el año 2000. Siempre hemos apostado por esta bodega, incluso al principio, cuando hacían menos botellas, intentaba comprar todo lo que llegaba a Asturias”.

Un tempranillo o tinto fino, como dicen en la Ribera del Duero, fermentado con levaduras autóctonas y envejecido de 16 a 18 meses en barricas de roble francés, que aportan complejidad y estructura.

En nariz sorprende por sus notas de frutas negras maduras, hierbas aromáticas, vainilla, cacao y especias, junto a un fondo mineral muy marcado. En boca es equilibrado, sedoso y elegante, con taninos maduros, buena acidez y un final persistente.

Manuel Garcia (Real Balneario Salinas)

Un tinto que, en palabras de García, destaca por su intensidad en boca, y que armoniza perfectamente con la cocina de Loya en el Real Balneario de Salinas. Su intensidad y profundidad complementan perfectamente los pescados grasos y mariscos elaborados con técnicas contemporáneas, aportando contraste y realce.

Marida especialmente bien con platos como el rodaballo a la brasa con emulsión de mariscos o un arroz meloso de bogavante, donde el vino aporta elegancia y persistencia, equilibrando la salinidad y los matices marinos del Cantábrico con su carácter terroso y mineral.

Dominio de Atauta refleja esa fuerza contenida que tanto seduce al sumiller del Real Balneario de Salinas: elegancia terrosa, profundidad mineral y una autenticidad que conecta con su forma de entender el vino como un reflejo sincero del territorio y de quien lo trabaja. “Para mí es uno de los mejores tintos del mundo en relación calidad-precio”, sentencia Manuel García.