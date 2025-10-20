La familia que hace excelentes vinos y aceite desde Valladolid y está al frente de la quesería más importante de España

Otra firma más que elabora a la vez vinos y aceite de oliva virgen extra (AOVE). La mayoría las encontramos en el Mediterráneo y en el sur de la Península; pero en tierras castellano leonesas y más al norte, las condiciones para el olivo son más difíciles.

Pago de Valdecuevas fue pionera en este cultivo, concretamente en 2008, cuando Javier Martín la puso en marcha, plantó los árboles de la variedad arbequina, y en 2011 construyó su almazara en Medina de Rioseco.

La arbequina es la más fragante y dulce de las variedades que se producen en España. Es verdad que tiene menos estructura, menos potencia que la variedad picual, la reina de Jaén y número uno del país; pero por su sabor y aroma se ha trasplantado a muchas zonas oleícolas españolas.

De origen mediterráneo, fundamentalmente de Cataluña, plantarla en la estepa vallisoletana parecía un riesgo, pero los resultados han demostrado que no.

Concretamente su AOVE está consiguiendo muchos premios, como el internacional Mario Solina o el premio Alimentos de España, que otorga el Ministerio de Agricultura, en la categoría de frutado maduro. La botella de 500 centilitros está en 12´75 euros.

El aceite de oliva virgen extra que elabora el Grupo Valdecuevas.

Al tiempo que plantaba el olivar, en 2008, Martín, perteneciente a una familia con muchos años de experiencia en productos agroalimentarios en Castilla y León, empezando por la quesería más importante de toda España, Entrepinares, puso en marcha una bodega en plena Denominación de Origen Rueda.

Su nombre es Valdecuevas. Y ya en 2024 desembarcan también en Ribera del Duero con una bodega en Bocos de Duero, muy cerca de Peñafiel, para elaborar el tinto Cantovera. Todo en Valladolid bajo el nombre de “Grupo Valdecuevas”.

El proyecto es ambicioso. En Rueda se adquieren viñedos que llegan en total a 125 hectáreas, repartidas entre seis fincas entre medias de los tres pueblos claves de la D.O., Rueda, La Seca y Serrada. La bodega moderna y bien puesta está en el interior de una de las fincas, La Pardina.

No se limitan sólo al verdejo, también tienen, como la mayoría, sauvignon blanc; pero además han plantado la alemana gewürztraminer y la francesa viognier, ambas blancas. Y luego la tinta tempranillo.

Y es que la bodega tiene dos almas, una dirigida a un público más “formal” con los vinos Valdecuevas; y otro, Flor Innata, dirigida a un público joven con vinos más desenfadados en lo que se incluye, aparte de un verdejo a medio camino entre clasicismo y modernidad, un rosado y un “frizzante”.

De la línea “formal” hay hasta ocho tipos de vinos, empezando por un verdejo tradicional, un fermentado en barrica, con coupage con otras variedades, y terminando por un Vadecuevas Orange. Es el primer “vino naranja” elaborado en Rueda.

Consiste en tratar la uva blanca como si fuera tinta, es decir en lugar de apartar las pieles de las uvas inmediatamente como se hace con un blanco normal, se las deja fermentar y macerar, con el objetivo de darle más estructura al vino, que de paso coge un color anaranjado. No hay que confundirlos con los vinos “naranja” de Huelva donde se elaboran los vinos utilizando piel de naranja.

Del grupo se ha seleccionado uno de ellos, el Valdecuevas Cuvée Verdejo 2023, fermentado en barrica con levaduras autóctonas, y con varios meses más de crianza sobre sus lías. Esto de las levaduras autóctonas es una ventaja, porque hay muchas bodegas que utilizan levaduras industriales que suelen dar aromas de piña, plátano y maracuyá.

Valdecuevas Cuvée Verdejo 2023.

En este caso, afortunadamente no, y los tonos de fruta de hueso como el melocotón, unido a aromas florales y todo ello abrazado por los tonos ahumados y vainillas de la madera hacen una nariz compleja y agradable. En boca es sabroso, con grasa y volumen, y un paso sedoso con un final algo amargo muy agradable. P.V.P. 15´50 euros.

Lo habitual en muchas bodegas instaladas en la Ribera del Duero, es que dieran el paso y se fueran a hacer blancos a Rueda. Con el Grupo Valdecuevas ha sido al revés y se han ido a hacer tintos en Bocos de Duero con la bodega Cantovera. Catamos Cantovera Suum, elaborado con tempranillo y algo de cabernet sauvignon, con 12 meses de crianza en barrica.

Cantovera Suum.

En nariz, junto a la fruta madura, aparecen tonos especiados de pimienta negra, guindas en aguardiente, así como recuerdos de la madera de la crianza. La boca tiene potencia, brío y energía, larga y sabrosa. P.V.P. 19´50 euros.

En conjunto un grupo potente que continúa en plena expansión, y que se han atrevido traer AOVE a la estepa vallisoletana. Si llegan a plantar almendros, y salen adelante, hubiera sido ya para nota.