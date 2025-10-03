El mildiu arrasa España, salvo en Rías Baixas: la vendimia que nadie esperaba rompe récords en Galicia

Dicen que nunca llueve a gusto de todos. Y este año, la sabiduría popular ha sido más certera que nunca. Cuando no cae ni una gota, el principal problema para los viticultores es la sequía, pero las campañas demasiado húmedas dan lugar a otro quebradero de cabeza: las enfermedades de la vid.

Esta ha sido la cosecha del mildiu. Una enfermedad fúngica causada por un hongo que afecta a todas las partes verdes de la vid, y que se desarrolla en condiciones de humedad y temperaturas moderadamente cálidas.

Esta enfermedad puede provocar defoliación prematura, daños en los racimos y pérdida de calidad y cantidad en la cosecha, afectando seriamente la producción de vino. Algo que este año ha sucedido en buena parte de España.

Mildiu de la vid

Rioja, pero especialmente Andalucía, se han llevado la peor parte. En estas regiones, los productores libran una batalla desigual contra el mildiu y ven cómo sus expectativas de cosecha se evaporan bajo el hongo.

Sin embargo, Rías Baixas celebra la que quizás sea la mejor vendimia de su historia, superando los 47 millones de kilos de uva recolectados, con una calidad sanitaria y maduración excepcionalmente alta.

“Nosotros estamos en las antípodas de lo que sucede en el resto de la península”, comenta Manuel Méndez, propietario y enólogo de la bodega familiar Gerardo Méndez. “No tuvimos incidencia de mildiu ni con ninguna otra plaga; este año el tiempo que hizo durante la floración fue para guardar en la memoria”.

Si 2024 fue impecable en sanidad, 2025 lo supera con creces, destaca el enólogo. “Los vinos saldrán con menos acidez total de lo habitual porque la uva sufrió más estrés térmico que hídrico”, apunta. “Es un año de disfrutar haciendo vino”.

Vendimia en Rías Baixas

Pérdidas de hasta el 80% en Andalucía

La escena contrasta de manera radical con lo vivido en Andalucía, donde la plaga ha provocado pérdidas de hasta el 80% en algunos pagos y una reducción global de la producción que supera el 30% en zonas como Jerez y Málaga.

“La pérdida de la cosecha en el Marco este año ha sido más del 50% respecto al año pasado”, actualiza el enólogo Willy Pérez para Cocinillas. “Aunque las bodegas que estamos más al interior hemos perdido más del 70% en esta campaña por dos motivos: el mildiu y el levante”.

“Incluso habiendo tenido un año bueno de agua como ha sido este y la planta tiene reservas, dos semanas de viento de levante ha sido demasiado”, añade el director técnico y copropietario de Bodegas Luis Pérez y Bodegas de la Riva.

“Ha sido un año de mucha pérdida de uva, muy corto en producción y con respecto al mildiu el peor que se recuerda”. En Jerez no suele haber problemas de este tipo. Según los datos históricos, explica Willy Pérez, “en los últimos 150 años no había pasado nada así”.

Viticultor trabajando en el viñedo

Los cultivos ecológicos son los que más han sufrido. “Este año subimos muchísimo los tratamientos, pero claro, en ecológico, las herramientas que tenemos son pocas, y con una presión tan alta por las condiciones que había tan favorables para el hongo, fue muy difícil”, asegura.

"Aún estando advertidos de que el hongo era muy potente, porque había dado la cara antes en el Pedro Ximénez, y teniendo tiempo para tratar perfectamente el palomino, no hubo forma”, lamenta Pérez. “Muchas parcelas no han podido ser vendimiadas, y hemos salvado muy poco”.

En Montilla-Moriles, la cosa no mejora. “El mildiu ha sido devastador. Y, para colmo, una ola de calor de 19 días seguidos en agosto que terminó con la poca uva que quedaba”, cuentan desde Pérez Barquero.

“Tenemos que anticiparnos al hongo, porque una vez incuba es muy difícil, por no decir imposible, erradicarlo. Faltan medios para acceder y tratar grandes superficies de viñedo”, añade la bodega montillana.

Vid atacada por mildiu

Enrique Garrido, presidente de la D.O.P. Montilla-Moriles, confirma que el mildiu ha afectado de manera sustancial a esta campaña. “Pensábamos que íbamos a tener una vendimia en torno a los 35 o 40 millones de kilos, que sería la media de nuestra zona. Pero los datos finales han sido 19 millones de kilos. La anterior fueron 30, lo que significa que estaremos en un 33% menos con respecto al año pasado, y un 50% de pérdida si tenemos en cuenta la media normal”.

Sin embargo, la calidad de la uva recogida es excelente. “Nos ha permitido poner las paseras y mantener la uva al sol. En eso sí que hemos tenido suerte”, destaca Garrido.

Cádiz, Córdoba y también Málaga. En la comarca de la Axarquía, la moscatel también ha sufrido lo suyo este año. “El daño por mildiu ha sido bastante más grave en la parte occidental: El Borje, Moclinejo, Almáchar, Cútar, Comares. Hay viñedos que tienen un 80% de pérdida”, advierte Alejandro Muñoz, de Bodegas Bentomiz.

El joven enólogo axarqueño destaca la importancia de la prevención en el viñedo para paliar los daños: “En la parte oriental, pueblos como Sayalonga, donde está la bodega, Cómpeta, Árches o Canillas de Albaida, el daño ha sido prácticamente cero. Algunos viticultores incluso han tenido mejor cosecha que el año pasado”.

En Andalucía, la Junta va a arbitrar unas ayudas en la primera semana del año 2026 para agricultores que estén afectados por el mildiu.

Recogiendo los racimos

De Rioja a Ribera del Duero

En Rioja, la cosecha se ha adelantado, pero llega con una reducción histórica estimada entre el 15% y el 20%, aunque con uva de altísima calidad y buenos parámetros sanitarios.

Tao Platón, director técnico de Península Vinicultores, recorre de norte a sur la geografía española de vendimia en vendimia, desde Castilla-La Mancha y Ribera del Duero hasta Rioja Alavesa, llevando consigo una visión fresca y territorialista que busca reflejar la identidad única de cada región en sus vinos.

Nadie como él para tener una visión generalizada de los efectos del mildiu en territorio nacional. “En el sur, en Fontana y en Uclés, hubo un conato de mildiu, pero no muy virulento, incluso un eco fácil de parar y no he visto mucha incidencia, alguno en floración y demás, pero poquito”, explica.

“En Rueda, sin embargo, fue devastador: todo el que no trató el 2-3 de junio ha perdido más del 50% de la cosecha”, sentencia. “Y en Rioja también ha sido muy duro, un poquito de incidencia en floración, un poquito en hoja y hay gente que ha perdido bastante, sobre todo extensiones grandes, viñedos grandes de gente grande que no pudo ir más al día”.

El balance nacional refleja este desequilibrio: España perderá hasta un 15% de producción respecto a 2024, situando la vendimia en torno a los 31-33 millones de hectolitros, de las cifras más bajas en lo que va de siglo. En medio del naufragio, Galicia brinda su particular milagro.