El mejor blanco joven de España está en Galicia y cuesta 19 euros

Esta semana se han dado a conocer los galardonados dentro de la Guía Vinos Gourmet 2026, donde cada premio otorgado supone un reconocimiento de peso.

Este 2025, el título de Mejor Blanco Joven de España viaja hasta Galicia, concretamente al Valle del Salnés, para coronar a Mar de Frades Albariño, un vino que encarna la frescura atlántica y que, por apenas 19 euros, se convierte en una de las grandes joyas accesibles del panorama vinícola nacional.

La 41ª edición de la Guía Vinos Gourmets, considerada la más veterana de España, ha analizado miles de valoraciones de aficionados entre noviembre de 2024 y mayo de 2025. Los galardonados, que se reconocerán oficialmente en el 39º Salón Gourmets (13-16 de abril de 2026 en Ifema Madrid), son reflejo de las preferencias de los consumidores más exigentes.

Especial interés levantan reconocimientos como el de la Mejor bodega o la Mejor tienda especializada, pero entre todas las categorías, la de Mejor Blanco Joven suele ser una de las más esperadas, al destacar vinos que brillan por su frescura, expresión varietal y carácter directo.

En esta ocasión, el premio ha recaído en Mar de Frades, la bodega gallega que, bajo la dirección de la enóloga Paula Fandiño, ha convertido al albariño en un estandarte de modernidad y tradición.

El alma atlántica del albariño

El Mar de Frades Albariño presenta un tono amarillo pálido y reflejos verdosos que evocan juventud y vitalidad. En nariz despliega una paleta aromática marcada por frutas tropicales como piña y mango, acompañadas de manzana verde y un toque cítrico de limón.

La inconfundible botella azul de Mar de Frades.

La boca confirma lo prometido: entrada vibrante, acidez refrescante y un final largo con la salinidad y mineralidad que solo puede ofrecer un viñedo bañado por la brisa marina.

Su origen está en la Finca Valiñas, situada al sur del monte homónimo, en el corazón del Valle del Salnés (D.O. Rías Baixas). Allí, las viñas emparradas, con más de 20 años de antigüedad, se benefician de suelos graníticos y de la influencia de la cercana Ría de Arousa, lo que aporta al vino su carácter atlántico inconfundible.

La vendimia manual, la selección rigurosa —descartando hasta un 25% de la uva— y la fermentación lenta en condiciones controladas son parte de un proceso donde la precisión técnica se une a la sensibilidad por la tierra.

Mucho más que una botella azul

Si algo distingue a Mar de Frades en la memoria colectiva es su icono visual: la botella azul cobalto que, más allá de su estética, guarda un guiño tecnológico. Su etiqueta termocrómica revela la silueta de un navío cuando el vino alcanza la temperatura ideal de servicio para recordarnos que el albariño se disfruta fresco.

Beber este albariño es, de algún modo, recorrer Galicia con Mar de Frades como embajador de su tierra. Aúna la tradición vinícola de la D.O. Rías Baixas con una presentación contemporánea que conecta con nuevas generaciones de consumidores.

Por eso, el reconocimiento de la Guía Vinos Gourmets no sorprende: en cada sorbo hay un pedazo de Galicia, expresado con claridad, frescura y emoción. Y todo ello a un precio que lo hace aún más atractivo: 18,99 euros en su página web.