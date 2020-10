Límite Norte y Límite Sur, vinos que rinden homenaje al paisaje riojano

La Rioja es una de las grandes regiones del vino en España, pero hablar de Rioja no es hablar de un solo tipo de vino y es hora de dar fé de ello. Hablar de Rioja no es hablar solo de vino tinto, no es hablar solo de uva tempranillo, no es hablar solo de vinos que combinan con grandes asados. Rioja es una región con un entorno privilegiado que ofrece distintos paisajes que se reflejan en sus vinos.

Ramón Bilbao presenta Límite Norte y Límite Sur, una nueva colección de vinos que nacen dando vida a un viaje para descubrir dos paisajes diferentes en La Rioja. Con Límite Norte y Límite Sur, Ramón Bilbao explora los extremos geográficos y vitivinícolas de la DOCa Rioja, apostando por variedades que muestran la diversidad y la riqueza de la región.

Dos propuestas enológicas diferentes que completan el amplio abanico de la bodega riojana: Límite Norte 2017 es el primer blanco de Rioja que elabora Ramón Bilbao, seleccionando las mejores uvas de sus viñedos en Cuzcurrita. Un vino que explora la zona más occidental de la región.

Elaborado con 50% de Tempranillo blanco y 50% de Maturana blanca, tras una fermentación en hormigón, y un posterior envejecimiento con sus lías en diferentes materiales (hormigón, ánfora, barricas de gran tamaño), tiene una crianza en barrica americana durante un período de 6 meses. Este vino presenta una intensidad media en nariz, con aromas de fruta cítrica, fruta de hueso y sutiles notas de barrica. Un blanco de guarda, ideal para maridar con elaboraciones de carnes blancas, como la gallina trufada, quesos cremosos o pescados grasos.

Límite Sur 2017 ha sido elaborado 100% con uvas de la variedad Garnacha procedentes de la Sierra de Yerga, en Rioja Oriental, donde la altura es determinante para matizar la complejidad de este vino.

Parcialmente envejecido en diferentes materiales (hormigón, ánforas y barricas de 500 l), posteriormente el vino es ensamblado y finalmente envejecido en barricas francesas 225 l durante 10 meses. Fresco en boca, con buena acidez y tanino amable, Límite Sur es un vino en armonía, equilibrado y con largo recorrido. Perfecto para acompañar platos de carne roja, quesos curados o caza de pluma.

Con este último lanzamiento Rodolfo Bastida, Enólogo de Ramón Bilbao, comenta que “hemos querido poner de manifiesto que La Rioja sigue ocultando muchos caminos de exploración más allá de la clasificación tradicional y de las propuestas enológicas que son más comunes en la denominación”. Límite Norte 2017 y Límite Sur 2017 ya está disponible en la vinoteca de Ramón Bilbao en Haro.

También se podrá adquirir en exclusiva desde el próximo 5 de octubre en Club Venturio, y a partir de Noviembre llegará al mercado español e internacional con una tirada que no superará las 5000 botellas por cada referencia. El precio de cada referencia será de 19,5 € por botella.