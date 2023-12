Este restaurante en Cantabria es famoso por tener los mejores huevos encapotados de España

San Vicente de la Barquera es, además de uno de esos pueblos costeros y marineros con más encanto en los que es imprescindible hacer una parada para disfrutar de sus calles, su arquitectura y ambiente, también uno de esos destinos por Cantabria perfectos para contentar al estómago. Y es que, este hermoso pueblo situado en la costa Cántabra cuenta con una rica tradición culinaria que cada año atrae a turistas de todo el mundo y por supuesto también a muchos españoles.

En sus bares, restaurantes y tabernas podrás encontrar una gran variedad de platos típicos basados en productos locales como el pescado fresco, las verduras de la huerta o la carne de vacuno de la zona. Pero más allá de los platos más tradicionales, también encontramos opciones culinarias imprescindibles en el recetario español como los clásicos huevos encapotados.

Esta es precisamente la especialidad que podrás disfrutar en uno de esos restaurantes de San Vicente de la Barquera en el que deberás reservar una parada en tu viaje, concretamente en La Venta de Abajo.

¿Qué son los huevos encapotados?

Entre las innumerables recetas que se pueden elaborar con huevos, hay una que nos fascina. Aunque requiere cierta habilidad, quizás un tanto olvidada por su complejidad, el resultado es verdaderamente exquisito, sutil y delicado.

La combinación de una bechamel suave con la yema apenas cocida, casi líquida, y un empanizado adecuado genera en el paladar una auténtica explosión de placer gastronómico.

Estos huevos, también conocidos como 'huevos carlistas' o 'huevos al colchón' en la tradición culinaria española, pueden cocinarse de otras maneras, pero es esencial dejar la yema en estado líquido, ya que la gracia reside en que, al ser degustados, prácticamente "exploten" en la boca.

Huevos encapotados.

Una especialidad difícil de elaborar y dominar a la perfección pero que restaurantes como La Venta de Abajo en San Vicente de la Barquera han sabido perfeccionar al milímetro. De ahí que se haya convertido en uno de sus imprescindibles en la carta y uno de los platos más recomendados de este restaurante cántabro.

Los huevos encapotados de La Venta de Abajo, un imprescindible

Estos deliciosos huevos encapotados podrás encontrarlos en San Vicente de la Barquera, en una privilegiada ubicación cántabra.

En este restaurante encontrarás un menú generoso con ese plato estrella al que pocos son los que se resisten y que podrás disfrutar por un precio aproximado de 9 euros/huevo.

Un tipo de huevos encapotados que podrás disfrutar en su punto y con patatas fritas caseras con el punto perfecto de sal. Un plato sencillo que seguro te dejará con ganas de volver y cuya combinación perfecta podrás rematar con una ensalada casera de tomates con la mejor materia prima de la tierra.

En este concurrido restaurante te encontrarás con una buenísima cocina casera en su carta y tanto en su interior (decorado con esmero) como en su terraza exterior, desde la que disfrutarás de unas magníficas vistas a la ría, se convierten en el escenario perfecto para disfrutar de sus platos y su ambiente familiar pero siempre correcto.

Otras delicias que encontrarás en su carta

En su carta no faltan platos tradicionales y tan ricos como los típicos pimientos rellenos, cocido montañés, merluza fresca a la plancha, rabas, puerros al ajillo.

la-venta-abajo-la-barquera-cocido

Por supuesto, tampoco faltan los mejores postres caseros como arroz con leche, tarta de chocolate, flan de huevo, flan de queso... Toda una perdición para los paladares más golosos.

Arroz con leche casero.

Platos que no dejan de ser la excusa perfecta para convertirse en esa parada obligatoria si decides visitar San Vicente de la Barquera. Eso sí, si finalmente te decides a pedir estos huevos encapotados, no te olvides de mencionarlo en la reserva para no quedarte sin ellos.

