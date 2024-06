Así es el buffet libre que arrasa en Zaragoza: solo cuesta 17 euros y tienen más de 200 platos

En España, los buffets libres cada vez son más populares: una tendencia que arrasa, sobre todo, si tiene que ver con la comiada asiática (china, japonesa, coreana, vietnamita...), y en Zaragoza, no son menos.

En consecuencia, si lo que buscas es un buffet libre en la ciudad maña: Sushi Yumi es una de las mejores opciones, sobre todo, porque la oferta no se limita a la tradición japonesa.

Podrás probar unas 200 espedcialidades muy distintas y a un precio que puede variar pero que suele ir desde los 17 a los 23 euros dependiendo del día y de si es por la mañana o por la noche.

Sushi Yumi: buffet libre en Zaragoza

Sushi Yumi (situado en la calle Tomás Bretón número 4) es uno de los restaurantes de Zaragoza de comida asiática que más destacan por la variedad que ofrecen, de hecho, tiene en torno a 200 especialidades que van mucho más allá del típico sushi.

Ellos mismos dicen lo siguiente en su página web: "¿Te apetece comida asiática? Entonces con nosotros acertarás. En nuestro restaurante Sushi Yumi te recibiremos acogedoramente. Disfruta de nuestros apetitosos platos y del ambiente auténtico de nuestro local. Da igual cómo esté el tiempo fuera. Nuestras salas climatizadas conservan siempre la temperatura perfecta."

#restauranteszaragoza #sushilover #fyp #sushiyumi#buffetdesushizaragoza ♬ Karolg contigo - Ingobernable @laacomilonaa SUSHI YUMI BUFFET DE SUSHI CON 190 PLATOS 🍱 ° Calle Tomás Bretón Tienes mucha variedad para elegir, en rondas de 10 platos diferentes por persona. Además, muchos de los platos te los sirve un simpático robot🫶🏻🤩. Os dejo los precios💸 : ⭐️17,50€ de lunes a viernes (comidas) ⭐️20,50€ de lunes a viernes (cenas) ⭐️23,50€ fin de semana y festivos No entra le bebida 🥂ni los postres🍰. #zaragoza

La creadora de contenido en TikTok @lacomilonaa acude a este restaurante y sin duda, sus reacciones parecen mostrar que este restaurante de comida asiática es un acierto total.

Entre los platos que prueba están: niguiri de angila, rollo con limon, rollo de salmón flambeado con yema de huevo, temaki, takoyaki, brocheta de gambas, yakisoba, tataki de salmón y atún, mochi de cheescake y mochi de oreo.

Sin embargo, cabe destacar, tal y como cuentan desde El Heraldo de Aragón, que este restaurante posee una política contra el desperdicio de alimentos. Esto quiere decir que si pides más de lo que comes, pagas por cada plato que no termines. Concretamente, en este caso, 3 euros por comensal en cada plato que no se termine. Esto es algo que cada vez se ve más en este tipo de restaurantes.

También indican desde este periódico local que algunas de las especialidades más populares del restaurante son: los uramakis, el gunkan y la ternera con bambú y setas, entre otros.

De este restaurante también resulta llamativo que, el que trae la comida no es el camarero, sino un gracioso robot. En consecuencia, por eso es importante preguntar primero a un trabajador sobre los platos y las cantidades para evitar pedir de más y así, contribuir a no tirar comida.