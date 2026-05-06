El giro aristocrático de Amelia en el María Cristina o el plan del chef argentino más vasco para unir 7 estrellas en un comedor

Hace una década que Paulo Airaudo, el chef argentino de origen italiano más donostiarra que nos podemos encontrar, llegó a San Sebastián con un sueño: ser alguien importante dentro de una de las mejores cocinas del mundo. Y vaya si lo consiguió, en solo cinco años su restaurante Amelia se convirtió en el segundo de Donosti con dos estrellas Michelin y sus nuevas aperturas han ido encajando en la vida social de la ciudad y en el firmamento Michelin.

Sin embargo, el último ascenso de Amelia es un cambio aristocrático espectacular ya que el restaurante acaba de abrir sus puertas en el corazón del Hotel María Cristina, a Luxury Collection de Marriott Internacional, y uno de los clásicos de España.

Inaugurado el 9 de julio de 1912, se llamó así en honor a la reina María Cristina, quien solía pasar parte de sus largos veranos en San Sebastián. De hecho, durante sus más de 113 años de vida, sus habitaciones han acogido a personajes importantes de la realeza y la aristocracia y a grandes estrellas del cine y la cultura, gracias a su estrecha conexión con el Festival Internacional de Cine de San Sebastián.

El interior del restaurante Amelia en el hotel María Cristina de San Sebastián. E. E.

Y ahora a su otra reina, Amelia, que pasó de ser un local pequeño en la calle de Prim, con varias mesas y una barra, a ocupar los bajos del hotel Villa Favorita para acabar conquistando el mejor salón aristocrático del María Cristina, un espacio por donde han paseado desde Elizabeth Taylor, Gregory Peck, Alfred Hitchcock, Steven Spielberg, Sofía Loren o Bette Davis hasta Susan Sarandon, Mel Gibson, Pedro Almodóvar, Woody Allen o Brad Pitt.

Concretamente, el restaurante ocupa un espacio diseñado por el arquitecto Javier Orduña, del estudio Biarkio Arquitectura, que ha concebido la llegada de Amelia dentro de un entorno elegante, sofisticado y de gran privacidad. Además, el proyecto se articula en torno a una cocina abierta donde es Paulo Airaudo el que lleva la batuta, pero rodeado por una barra con capacidad para doce comensales y dos mesas adicionales.

Es una forma de generar una doble experiencia para los clientes: una más cercana y directa, con la cocina por compañera, y otra más sosegada en la sala, sentada en una de sus elegantes mesas que encajan perfectamente con el ambiente real en el que se encuentran.

Paulo Airaudo. E. E.

Paulo Airaudo ha querido apostar para este restaurante por un concepto de omakase italiano con la intención de crear momentos únicos donde el comensal se pone en manos del chef y su equipo para vivir todo lo que ofrece Amelia.

En este caso, el chef argentino ha buscado desarrollar una cocina personal donde se conjuga parte de sus raíces italianas con una visión abierta y contemporánea, tal y como muestran sus platos. Eso sí, en el sitio más royal de San Sebastián no podía faltar un especial protagonismo a otro rey en el País Vasco: todo lo que viene del mar, independientemente de su origen.

Con estos ingredientes, es fácil decir que el resultado es una mezcla de la precisión técnica y elegante que viene haciendo alarde Paulo en todos estos años, aderezada con una emoción más elevada que acaba poniendo sobre la mesa un menú vivo, en constante evolución, para poder repetir los días que queramos.

La bodega de Belen, su nuevo restaurante en Chiang Mai. E. E.

Paulo Airaudo cuenta con ocho estrellas Michelin en total con restaurantes en ciudades como San Sebastián, Barcelona, Hong Kong, Florencia o Bangkok, lo que lo ha convertido en uno de los nombres más influyentes de la gastronomía internacional.

Tras la apertura de Amelia, en 2017, llegó el restaurante vasco IBAI, con una estrella Michelin también, la trattoria La Bottega de Filippo, y el bar de pintxos Egosari, todos en Donosti. Pero también cuenta con Aleia en Barcelona, otras dos estrellas Michelin; NOI en el hotel Four Seasons de Hong Kong, también con dos estrellas, y Luca’s, en el hotel La Gemma de Florencia, con una estrella Michelin.

En el último año ha estrenado tres nuevos restaurantes fuera de nuestras fronteras: Sartoria en el Empire Tower, en Bangkok; Da Lorenzo, dentro del NH Collection Venezia Grand Hotel Palazzo dei Dogi, en Venecia; y Belén, en el Hotel Intercontinental, en Chiang Mai, una ciudad monumental al norte de Tailandia.