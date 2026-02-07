El restaurante de un pueblo de 300 habitantes que triunfa a una hora de Madrid: famoso por su cochifrito y sus asados

En la provincia de Segovia, en Castilla y León, en plena Sierra de Guadarrama, se ubica Navafría, un pequeño pueblo (apenas 300 habitantes) muy ligado a la naturaleza. Está en el valle del río Cega, rodeado de pinares, robledales y zonas de alta montaña.

Muy cerca de él está el Puerto de Navafría, uno de los pasos históricos entre Segovia y Madrid. De hecho, se encuentra a menos de una hora y media en coche desde el centro de la capital española, por lo que es perfecto para una escapada de fin de semana.

Además de ser un sitio genial para hacer senderismo, ciclismo, rutas a caballo y con nieve en invierno, también es un lugar ideal para comer bien y económico. Y es que Navafría alberga un restaurante en pleno corazón del municipio que ha sido distinguido con un Solete de la Guía Repsol gracias a su propuesta gastronómica.

El local se llama Lobiche (Calle el Mayo, 7) y fusiona la cocina tradicional castellana con una propuesta honesta y cercana a la tierra. Es conocido tanto por visitantes de paso como por residentes, y desde su fundación se ha consolidado como un punto culinario de referencia en la zona.

Abrió sus puertas en la década de 1970, fundado por la generación anterior de la familia que hoy lo gestiona. Inicialmente funcionaba más como bar que como restaurante, pero con el paso del tiempo se transformó en un espacio donde predomina un comedor acogedor y bien organizado. La reforma de hace años dio más protagonismo al comedor frente a la barra, ofreciendo un ambiente agradable para comidas y cenas familiares o con amigos.

Con capacidad para unas 80 personas entre comedor y barra, el restaurante mantiene una estética que combina elementos tradicionales con un toque moderno, utilizando materiales como madera y piedra que armonizan con el entorno serrano en el que se encuentra.

El cochinillo. TripAdvisor

La carta de Lobiche se basa en cocina tradicional de Castilla y León, con especial atención a los productos locales y de temporada. Entre sus platos más destacados figuran: el cochifrito, una especialidad de la casa elaborada con cochinillo frito en trozos crujientes (un imprescindible para quienes les visitan por primera vez); y el cochinillo y el lechazo al horno de leña, clásicos de la cocina segoviana.

También entrantes tradicionales como croquetas caseras de jamón, revuelto de morcilla o verduras salteadas con huevos rotos. Y opciones de pescado como el bacalao encebollado.

Los postres también tienen presencia con propuestas caseras como arroz con leche o mousse de limón, perfectos para cerrar una comida completa.

Además de su carta, el restaurante ha adoptado un enfoque Km. 0, integrando ingredientes de productores locales de Segovia como embutidos, quesos o carnes con sello de calidad, para garantizar así frescura y apoyar la economía de la región.