El bar de Barcelona que arrasa entre 'influencers' y sí merece la pena: todos los días "cocina de siempre" y albóndigas a 1 €

Se puede afirmar que muchos restaurantes deben su fama (o, al menos, gran parte de ella) a los influencers.

Estas criaturas del ciberespacio se han convertido en el altavoz perfecto para negocios que buscan visibilidad, y sus vídeos hipnóticos y frenéticos invaden nuestros teléfonos sin que seamos apenas conscientes o capaces de hacer algo al respecto.

Pero, ¿podemos fiarnos siempre de sus rimbombantes recomendaciones? Como en todas las críticas, depende. Sin embargo, las de los influencers despiertan mucho más recelo que otras porque parecen responder a la tiranía del algoritmo. Aun así, siempre hay excepciones, y Bar Bocata en Barcelona es una de ellas.

Este establecimiento ubicado en el 86 de Travessera de Gràcia se ha convertido en un local de moda en la Ciudad Condal.

Como decíamos, su popularidad se debe sobre todo a la visita de personajes mediáticos y gente de la farándula catalana —destacando a la omnipotente Rosalía—, pero esa viralidad no está reñida con una comida deliciosa y, además, económica.

Qué comer en Bar Bocata

El lema de Bar Bocata es "Entrepans, truita i la cuia de sempre" y "Truita, macarrons i Butiss" y en su carta econtramos picoteo, platillos, bocadillos, postres y un plato del día que incluye bebida y postre o café por 15,50 euros (sólo a mediodía de lunes a viernes).

Destacan las gildas de matrimonio, las anchoas del Cantábrico, el canapé de steak tartar con gilda, la ensaladilla de ventresca, por supuesto el pa amb tomàquet, la tortilla de bacalao al pil pil —bien melosita—, y el cap i pota.

Los bocadillos rondan los 6-8 euros y los elaboran de botifarra de DosErres con queso, de lomo, queso y salsa chipotle, de tortilla de patatas, de atún, lechuga y pimientos rojos asados.

Además, todos los días a las 11:00 ofrecen albóndigas con salsa de tomate y pan a sólo 1 euro. Un reclamo irresistible.

En los postres puedes elegir entre pannacota con miel, pan con chocolate, aceite y sal, y ensaimada con crema quemada. Todos por unos 5 euros.

Bar Bocata abre todos los días, los lunes de 8:30 a 17:00, de martes a sábado de 8:30 a 17:00 y de 18:00 a 00:30 y los domingos de 13:00 a 16:30. Eso sí, más te vale reservar o tener paciencia porque siempre está bastante lleno, pero merecerá la pena.