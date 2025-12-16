Uno de los restaurantes más bonitos del mundo (y el favorito de Eva Longoria) desembarca en Madrid

Este otoño Madrid suma una nueva razón para reivindicar su condición de capital gastronómica global en la que todos quieren estar. Nota Blu New Brasserie, considerado uno de los restaurantes más bellos del mundo y convertido en lugar de culto para celebridades como Eva Longoria, desembacó hace unas semanas en el corazón del barrio de Salamanca con una propuesta que fusiona alta cocina mediterráneo-francesa, diseño sensorial y una sofisticación sin estridencias.

La historia de Nota Blu comenzó en 2022 en Marbella, donde Zazou Belounis —CEO de Casanis Group— inauguró una new brasserie concebida como un espacio total: gastronomía de autor, coctelería de alto nivel y una atmósfera marcada por la música como ADN. Aquella apuesta se convirtió rápidamente en un referente de estilo y sabor en la Costa del Sol, hasta el punto de ser considerado un templo de la sofisticación mediterránea.

Tres años después, ese mismo espíritu orgánico y hedonista se traslada a Madrid. El número 10 de la calle Claudio Coello acoge ahora una versión evolucionada del concepto, diseñada por el estudio Nicoe Design para preservar su esencia y adaptarla al pulso urbano de la capital.

El nuevo espacio madrileño es un prodigio de equilibrio. Su estética combina mármol, madera dorada, tonos terracota y piedra natural para crear una atmósfera envolvente que respira calma y exclusividad. El interior, diáfano pero íntimo, se articula con mobiliario de líneas orgánicas y grandes ventanales que conectan el interior con la vida de la ciudad, logrando ese sello inconfundible que ha hecho de Nota Blu un nombre propio en la escena internacional.

Alta cocina mediterráneo-francesa: el verdadero protagonista

En Nota Blu New Brasserie la estética seduce, pero es la cocina la que conquista. El chef ejecutivo de Casanis Group, Fabián Cangas, firma una carta que reinterpreta los clásicos mediterráneos desde una sensibilidad francesa y un profundo respeto por la materia prima. Calidad, proximidad y mínima manipulación: esos son los pilares de una oferta donde el producto habla por sí mismo.

Fabián Cangas, chef ejecutivo de Casanis Group.

Entre los platos más celebrados destacan la ensalada de coliflor, una receta de autor sencilla, el sashimi de atún en brick crujiente, entre los pescados se encuentra el lenguado Miso Meunière, pero también del mar e igual de recomendable está el bogavante gratinado o el tartar de gamba roja y caviar, lujo mediterráneo en estado puro. Además de la pizzeta de trufa, que se ha convertido en la favorita de los incondicionales del grupo.

Completa la experiencia una enoteca rigurosamente seleccionada y una coctelería firmada por Colo Linari, uno de los bartenders más codiciados del momento. Sus tragos, diseñados para “despertar emociones y saborear el tiempo”, refuerzan la dimensión sensorial del espacio.

Uno de los platos que conforman la propuesta de Nota Blu.

Una marca imparable que conquista el mundo

El desembarco en la capital no es el único movimiento estratégico de Nota Blu. La marca vive un momento de expansión imparable: desde octubre, su versión más internacional brilla también en Doha gracias a la alianza entre Zazou Belounis y el Four Seasons Hotel. Un gesto que confirma el poder global de un concepto que nació en la Costa del Sol y hoy trasciende fronteras.

Con su mezcla de diseño envolvente, cocina brillante y una atmósfera que invita a quedarse, Nota Blu New Brasserie llega para convertirse en uno de los destinos imprescindibles del mapa gastronómico madrileño. Un lugar donde la sofisticación se vuelve sensorial y la gastronomía se experimenta con todos los sentidos.

Y sí, no sería extraño que, como ya sucede en Marbella, estrellas internacionales —Eva Longoria entre ellas— encuentren aquí su nueva mesa favorita en Madrid.