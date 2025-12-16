El increíble imperio de José Pizarro en Londres: el nuevo restaurante del chef extremeño que arrasa en Reino Unido

Londres vuelve a rendirse ante José Pizarro. El chef extremeño, una de las figuras españolas más influyentes de la gastronomía británica, suma un nuevo hito a su ya extenso imperio culinario en la capital del Reino Unido. Su nueva parada: The Keeper’s House, uno de los espacios más emblemáticos y con mayor carga histórica de la Royal Academy of Arts (RA).

Para el cocinero, que lleva 25 años instalado en la ciudad donde se le considera “el padrino de la cocina española”, este proyecto supone una consolidación natural de su relación con la institución y, sobre todo, una oportunidad única para seguir construyendo puentes entre arte y gastronomía.

The Keeper’s House es desde hace siglo y medio un epicentro de la vida social y cultural de la Royal Academy: un refugio de académicos, mecenas y visitantes distinguidos. Sus tres plantas, reservadas a la comunidad de la RA —Friends, Patrons, House Members, Corporate Members e invitados—, se transforman ahora en un recorrido gastronómico que interpreta la esencia de España a través de la mirada de Pizarro.

El proyecto, que se suma a su presencia previa en la institución con The Poster Bar by José y Senate Room by José Pizarro (actualmente cerrados temporalmente por renovación), reimagina cada estancia con una personalidad propia.

Con Shenkman Bar and Dining Room, la antigua Green Room renace como un restaurante pensado para comidas largas y cenas sin prisa. El menú alterna tapas clásicas con platos de raíz mediterránea y elaboraciones que definen el ADN culinario del chef.

De sus cocinas salen croquetas de jamón ibérico, almendras Marcona fritas, albóndigas en salsa de almendra, lentejas con chorizo, un arroz negro con calamar y alioli o una presa de cerdo ibérico de bellota de Cinco Jotas servida con piquillos confitados.

Por su parte, The Reading Room, es un rincón íntimo, casi clandestino, reservado para comidas privadas y encuentros discretos. En contraste, Sir Hugh Casson Room es un espacio para cualquier momento del día, donde conviven platos icónicos de Pizarro, bollería recién hecha y opciones ligeras.

Mesa con carácter español en uno de los espacios de The Keeper's House.

Por último, The Academicians’ Room: aquí el chef recupera el espíritu más social de la cultura española, con platillos para compartir que invitan a la conversación: aceitunas gordales rellenas de naranja, boquerones en vinagre, pimientos de padrón fritos… pequeños bocados perfectos para acompañar una copa o un cóctel.

No es casual que Pizarro haya encontrado en la Royal Academy un lugar para evolucionar. Su relación con el arte es tan genuina como su defensa de la cultura gastronómica española.

“El arte te hace sentir vivo, y la buena comida también. Ambas cosas emocionan y llenan de alegría. Reunirlas tiene un significado muy especial para mí; es pura felicidad y uno de los momentos más importantes de mi vida”, afirma el cocinero.

En The Keeper’s House, ese vínculo se hace tangible: una propuesta que entiende el comer como un acto cultural, un lenguaje común entre creatividad, memoria y disfrute.

La cocina española en Londres

Oriundo de Talaván (Cáceres), José Pizarro llegó a Londres hace un cuarto de siglo, tras formarse en grandes casas españolas y ejercer como jefe de cocina en El Mesón de Doña Filo.

En Reino Unido trabajó en restaurantes como Gaudi o Eyre Brothers, y fue cofundador de Brindisa antes de abrir su primer restaurante propio, José, en Bermondsey Street (2011). A partir de ahí construyó un pequeño universo que hoy incluye espacios como Pizarro, The Swan Inn, Lolo y varios conceptos dentro de la RA.

The Keeper's House, lo nuevo de José Pizarro en Londres.

Su trayectoria más reciente muestra una ambición sin fronteras: la apertura en 2022 de Iris Zahara, su casa de huéspedes en Zahara de los Atunes; la expansión internacional con José by Pizarro en las torres Conrad Abu Dhabi Etihad en 2023; y el lanzamiento en 2023 de Lolo, su propuesta de cocina abierta todo el día en Bermondsey.

A todo ello se suman reconocimientos como el Gran Maestre de la Orden de Isabel la Católica, la Medalla de Extremadura 2024, el Elle Gourmet Award o el galardón a Best London Restaurant 2024 para Pizarro en los Food and Travel Magazine Awards.

Con The Keeper’s House, José Pizarro no solo amplía su presencia en la Royal Academy of Arts: refuerza un relato coherente que combina tradición, modernidad, producto y emoción. Un relato que explica por qué Londres adoptó hace años a este extremeño como uno de los suyos y sigue celebrando cada paso que da.

En un momento en que la gastronomía se ha convertido en un modo de leer el mundo, Pizarro vuelve a recordar que comer también es un acto cultural y que, en ocasiones, un bocado puede decir tanto como una obra de arte.