El único nuevo restaurante Michelin de Murcia tiene un menú infantil por 35 € y está en una bodega centenaria

Murcia tiene un nuevo estrella Michelin en la guía de 2026 del famoso fabricante de neumáticos. Se llama Barahonda, abrió en 2006, y se encuentra en el interior de la bodega centenaria con el mismo nombre, ubicada en Yecla, al norte de la región.

La cocina de Barahonda está dirigida por el chef Alejandro Ibáñez desde hace alrededor de nueve años, quien ofrece una propuesta culinaria de autor que reinterpreta la gastronomía murciana y yeclana con técnicas actuales.

Trabajan con productos de cercanía, como verduras de su propia huerta, carnes y pescados de la zona, y todos los menús se plantean pensando en el maridaje con los vinos de la propia bodega.

Funcionan con tres menús degustación: el Menú Barrica (con siete snacks, servicio de pan, seis pases salados, un digestivo, tres postres y petit fours), por 90 €; el Menú Mosto (siete snacks, servicio de pan, cuatro pases salados, un digestivo, dos postres y petit fours), a un precio de 75 €, y, por último, el Menú Infantil.

No es nada habitual encontrar menús para niños en un restaurante Michelin, por lo que es una sorpresa muy grata que en Barahonda cuenten con esta opción.

Este menú para los más pequeños incluye dos entrantes (tabla de jamón y queso y croquetas de pollo), un plato principal a elegir entre caldo de pelotas con relleno, garbanzos y fideos, entrecot de Angus con patatas o merluza en tempura con salsa de tomate y un coulant de chocolate negro con helado de chocolate blanco a modo de postre. Todo ello por 35 €, con bebidas y pan incluido.

Uno de los platos de Barahonda.

Muchos visitantes combinan la comida en el restaurante con una visita a la bodega, cata de vinos y propuestas enoturísticas como la experiencia Barahonda360, que incorpora elementos tecnológicos inmersivos.

Como decíamos, al frente de la cocina está Alejandro Ibáñez, que comenzó su trayectoria estudiando en la Escuela de Hostelería Mediterránea de Valencia. Realizó sus prácticas en dos distinguidos restaurantes: Maralba (Almansa) y Finca Susi Díaz (Elche). Tras terminar sus estudios, el joven continuó su camino trabajando en Bistró Guggenheim Bilbao y en el prestigioso Azurmendi.

Barahonda luce desde hace años un Sol de la Guía Repsol, renovado de forma continuada, así como el Premio Mursiya Mezze 2017 y dos premios Traveller's Choice de Tripadvisor, además de su recién estrenada estrella Michelin.

El establecimiento se suma así a la lista de estrellados de la Región de Murcia: Cabaña Buenavista (El Palmar, 2 estrellas), Magoga (Cartagena, 1 estrella), Almo (Murcia, 1 estrella) y Frases (Murcia, 1 estrella).