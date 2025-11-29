El nuevo restaurante Michelin en una aldea gallega de 123 habitantes: vistas de "Vértigo" y menús desde 65 €

Resulta paradójico que, siendo Lugo una de las provincias donde mejor se come en Galicia, fuese la única en España que aún no tenía una estrella Michelin. Situación que ha cambiado hace tan solo unos días tras el galardón recibido por el restaurante Vértigo, situado en la parroquia de Doade (Sober, Lugo).

La concesión de este reconocimiento pone fin a una anomalía histórica y sitúa a la provincia en el mapa gastronómico nacional. De esta manera, Vértigo se convierte en el primer local lucense distinguido por la guía roja y lo hace en un tiempo récord, con poco más de un año de trayectoria.

El proyecto, liderado por el chef Rafa Centeno, se enclava en la bodega Regina Viarum, en pleno corazón de la Ribeira Sacra, un territorio que vive un auge turístico constante gracias a los impresionantes viñedos en los que se practica lo que se conoce como viticultura heroica y que ahora suma un nuevo atractivo de carácter gastronómico.

Una vuelta al origen

Rafa Centeno, nacido en Lugo en 1974, había desarrollado toda su carrera profesional lejos de su provincia. Su entrada en la cocina fue tardía y fortuita. Tras vivir fuera de Galicia durante su juventud y regresar para diplomarse en Relaciones Laborales, abrió en 2001 Maruja Limón, en Vigo, un establecimiento que acabaría convirtiéndose en una referencia de la cocina atlántica contemporánea.

Sin formación hostelera previa ni experiencia en otros restaurantes, el chef construyó un estilo propio, basado en la intuición y en los recuerdos gustativos de su infancia. Ese enfoque personal terminó consolidándose en 2010, cuando Maruja Limón obtuvo su primera estrella Michelin.

Once años más tarde, Centeno diversificó sus propuestas en Vigo con un segundo local, Centeno, inaugurado en 2021, centrado en una cocina fresca y saludable. Pero su ambición pasaba por volver a su tierra y desarrollar un proyecto conectado directamente con el territorio.

Ese anhelo tomó forma en agosto de 2024 con la apertura de Vértigo, un restaurante que nace, según explica el propio chef, de la necesidad de reencontrarse con los productos y productores del interior gallego.

Vistas impresionantes

La ubicación de Vértigo no es un detalle menor. El restaurante, como ya hemos dicho, se integra en la bodega Regina Viarum, una de las más conocidas de la Ribeira Sacra, y su comedor se proyecta visualmente hacia el cañón del Sil.

Las mesas miran directamente al valle, un escenario que se ha convertido en uno de los rasgos distintivos del local. Aunque la guía Michelin reconoce la calidad estrictamente culinaria, lo cierto es que la experiencia de comer frente a uno de los paisajes más icónicos de Galicia es también un factor que llama la atención de visitantes y críticos desde su apertura.

Desde el punto de vista gastronómico, la propuesta destaca por los productos locales y de temporada. La cocina prescinde del artificio y se centra en potenciar sabores reconocibles del interior gallego: setas, verduras, carnes de proximidad y referencias constantes a la tradición.

El enfoque está en resaltar la esencia del territorio sin caer en el folclore, combinando técnicas contemporáneas con una lectura actualizada de la memoria culinaria de la zona.

Dos menús a buen precio

Para la guía Michelin, ese equilibrio se traduce en "dos delicados menús de tinte contemporáneo" que redescubren productos habituales en Galicia desde una perspectiva moderna. La oferta se estructura en dos opciones.

El Menú Carta tiene un precio de 65 euros e incluye aperitivos, uno o dos entrantes a elección, un principal y un postre. Se trata de un formato más asequible que permite una aproximación a la cocina del chef.

Por su parte, el Menú Vértigo, de 95 euros, plantea un recorrido completo por la filosofía del restaurante a través de tres aperitivos, cinco pases salados y dos elaboraciones dulces.