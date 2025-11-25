Barro crea un menú de caza por sólo 65€: "En un gastronómico el pase sale a 10€. Hay pocos platos así en un restaurante"

Comerse "Castilla" de la mano de un chef estrella Michelin ahora no sale tan caro. El nuevo menú que Carlos Casillas ha creado en Ávila para Barro, una Estrella Michelin y una Estrella Verde, incluye seis platos y cuesta sólo 65 euros.

Esta nueva propuesta de otoño está basada en la caza y nace del "deseo del equipo de reinterpretar el paisaje más cercano con otros ojos, manteniendo la filosofía que une sensibilidad y sabor".

"Nos parecía bonito que esa otra mirada que siempre defendemos en Barro se aplicase a nuestro entorno más cercano, con una cocina mucho más inmediata y accesible tanto en formato como en precio. Esto nos permite cocinar Castilla para Castilla", afirma Carlos Casillas.

Carlos Casillas y su nuevo menú en Barro.

Y es que el propio chef es consciente de que algunos pueden ver el precio de un menú gastronómico como algo "limitante" a la hora de disfrutar de estos platos llenos de técnica y talento, pero recuerda que si hacemos "un cálculo del número de pases en relación al precio, cada uno de ellos tendría un coste de unos 10 euros".

"Hay pocos platos en una carta de restaurante que estén a ese precio", aclara.

Magret de pato, uno de los platos del menú. E. E.

Sopa de fideos hechos a mano y tuétano de ciervo. E. E.

En lo que sí pone énfasis es en todo lo que rodea a estos menús como "la acumulación en el cuidado del detalle, las personas que hacen falta para llevarlos a cabo o el lujo y la liturgia del momento" e insiste en que "los restaurantes gastronómicos tienen una parte de liturgia que de vez en cuando está bien poder hacerlo".

Casillas aclara que su nuevo menú conserva toda la esencia de Barro, toda su técnica y todo su aporte creativo, y que lo que han hecho es apostar por una versión más ágil donde los caldos y los hongos toman el protagonismo con el objetivo de llevar hasta la mesa un aroma a monte bajo.

“Siempre nos ha gustado mucho la caza y queríamos explorar una nueva opción de menú que fuese mucho más corta en tiempo, entendiendo que hay clientes que vendrán a comer y luego seguirán trabajando”, asegura el cocinero.

Mesa del laboratorio de Barro. E. E.

En el menú de cinco platos salados y un postre, hay apuestas fijas y opciones para elegir entre dos principales. El chef Michelin aprovecha para interpretar clásicos bajo su propio prisma como ocurre con las patatas y castañas a la importancia con faisán, o la sopa de cocido con tuétano de ciervo y fideos hechos a mano en el propio restaurante, una preparación que enlaza con la línea de trabajo e investigación del mundo del cereal que Carlos Casillas lleva a cabo desde que cambió de ubicación a un antiguo almacén de harinas.

La huerta también está presente con una menestra de verduras y hongos de temporada, y la propuesta se completa con platos fuera de carta, como el pato azulón asado o un pithivier de pichón inspirado en El Celler de Can Roca, pero elaborado con el ave más representativa de la Tierra de Campos.

Esta iniciativa de una gran comida a 65 euros da continuidad a la línea inaugurada el pasado año, cuando Barro decidió ajustar el precio de su menú degustación tras el reconocimiento de Carlos Casillas como Best Young Chef por la Guía Michelin, reafirmando su compromiso con una alta cocina abierta y cercana.

Como el propio cocinero asegura como uno de los motivos para ir a Barro, salir del circuito habitual siempre suele traer grandísimas sorpresas como ésta.