Dabiz Muñoz, chef, alucina con la fabada de este restaurante de un pueblecito de Asturias: "No conozco una mejor"

Las recomendaciones gastronómicas de Dabiz Muñoz, líder de DiverXO, siempre despiertan una gran curiosidad. ¿Dónde come el mejor chef del mundo?

Este miércoles Muñoz ha visitado un restaurante de la ciudad donde vive, Madrid, y ha compartido su experiencia en redes sociales, como acostumbra a hacer cuando acude a algún establecimiento que le gusta de verdad.

"No conozco una fabada mejor", ha dicho sobre la receta de Casa Gerardo que ha degustado en Casa de Comidas, dentro del NH Collection Madrid Eurobuilding, muy cerca del Santiago Bernabéu, en pleno corazón financiero de la capital.

Los días 11 y 12 de noviembre, Casa de Comidas (a cargo del chef Rafa Zafra) ha recibido a Marcos Morán, de la emblemática Casa Gerardo, para celebrar un menú especial con la Fabada de Prendes como protagonista.

Además de deleitarse con la fabada, Dabiz también ha probado la ensaladilla rusa con ventresca de atún y piparra, uno de los platos más solicitados de Casa de Comidas. La media ración se ofrece a 11 euros y la ración completa, a 20.

La 'storie' compartida por Dabiz Muñoz en su Instagram. Instagram

Casa Gerardo, cinco generaciones de éxitos

En una curva de la carretera que une Gijón con Avilés, en el pequeño pueblo de Prendes, se levanta una casa que huele a historia y a fabada. Allí, desde 1882, el restaurante Casa Gerardo demuestra que la cocina asturiana puede mirar al futuro sin renunciar a sus raíces.

Fundado hace más de 140 años como casa de comidas, el local ha visto pasar cinco generaciones de la familia Morán. Hoy lo dirigen Pedro y Marcos Morán, padre e hijo, que han sabido mantener vivo el espíritu de sus antepasados mientras juegan con los límites de la tradición.

Su propuesta combina la memoria culinaria asturiana con una sensibilidad contemporánea. La fabada, densa, perfumada y precisa, sigue siendo un emblema; pero también los menús degustación, donde técnicas modernas y presentaciones elegantes dialogan con los sabores de la tierra. El arroz con leche requemado, que llega a la mesa con su costra dorada y aroma de canela, es ya un clásico nacional.

Con una estrella Michelin y tres soles Repsol, Casa Gerardo es más que un restaurante: es un testimonio de cómo la identidad gastronómica puede reinventarse sin perder autenticidad. En sus platos, la sidra, el mar Cantábrico y la huerta asturiana encuentran una nueva forma de contarse.