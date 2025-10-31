El restaurante de Burgos que 'The Guardian' recomienda para comer pulpo: famoso por su lechazo y con "un vino delicioso"

¿Buscas un sitio por Burgos para comer bien a buen precio? Entonces te interesa el restaurante que ha recomendado recientemente el periódico The Guardian.

Ailsa Sheldon, redactora del diario británico, publicaba hace un par de semanas un reportaje sobre una ruta gastronómica que ha realizado en este rincón de la Ribera del Duero.

La periodista, además de visitar las famosas Bodegas Portia, diseñadas por Norman Foster, ha estado comiendo en El Lagar de Isilla, ubicado en una de las calles más céntricas de Aranda de Duero (Burgos).

Ambientado con la decoración típica castellana, en su interior podrás degustar, por copas o botellas, muchos de los vinos de la Ribera del Duero y una gran variedad de tapas y raciones.

Tal y como cuenta Sheldon, ella pudo "deleitarse" con el bacalao salado con bechamel, las gildas "con aceitunas carnosas y anchoas" y pulpo cocinado con patatas y pimentón dulce.

"El vino es barato y delicioso, directamente de la viña del restaurante y el ambiente es animado", describe la redactora.

El exterior de El Lagar de Isilla. El Lagar de Isilla

El horno de leña es el elemento más representativo de este establecimiento premiado con un Solete de la Guía Repsol y en él asan su popular lechazo. Todos los días a primera hora de la mañana se enciende a una temperatura de aproximadamente 200º con leña de encina bien seca.

No faltan tampoco otro tipo de platos en una variada carta con muchas sugerencias de entrantes, carnes y pescados, además de toques en cocina moderna. Sobresalen, por ejemplo, los pinchos de morcilla a sólo 1'60 euros, la sopa castellana y sus especialidades micológicas.

Se recomienda dejar un hueco para saborear alguno de sus postres caseros, como la tarta de queso al horno. Todos estos manjares pueden maridarse con alguna de las 450 referencias de vino que se conservan en la bodega, la mayoría de Ribera del Duero.

El local se encuentra dentro de un complejo que también cuenta con hotel, spa, tienda de vinos y una bodega subterránea de los siglos XIII-XIV vinculada a la D.O. Ribera del Duero.

