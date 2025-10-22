El restaurante de Ávila con el mejor chuletón, según los propios abulenses: "Un menú degustación a 40€ excepcional"
El chuletón de Ávila, con Indicación Geográfica Protegida, destaca por su buena calidad y se ha convertido en un gran reclamo turístico.
No puedes ir a Ávila y no ver la muralla o comerte un buen chuletón. Este plato típico de la provincia es uno de los más valorados de Castilla y León y podría decirse que también de España.
¿Por qué? Principalmente por la gran calidad de su carne, procedente de la raza Avileña-Negra Ibérica, autóctona de Castilla.
Esta se caracteriza por una textura tierna, un sabor pronunciado y una excelente infiltración de grasa. Además, cuenta con Indicación Geográfica Protegida (IGP), lo que garantiza su origen y altos estándares de producción.
La tradición ganadera que define a Ávila es otra de las razones de la enorme fama que tiene su chuletón. El consumo de grandes piezas a la brasa está muy arraigado en celebraciones, reuniones familiares y restaurantes típicos.
Por todo ello, el chuletón abulense se ha convertido en un verdadero reclamo turístico, tanto para viajeros nacionales como para extranjeros.
El mejor chuletón de Ávila
En Ávila hay muchos restaurantes y asadores que ofrecen chuletón en su carta, pero, ¿cuáles merecen realmente la pena?
Dos creadores digitales, Pedro (@pedrocomunidadcomida) y Juan (@comilonestv), han preguntado a los propios abulenses por su restaurante favorito para comer un chuletón excelente.
@pedrocomunidadcomida 🥩 PREGUNTAMOS EN LA CALLE POR EL MEJOR CHULETÓN 👀👇 ¿Conoces Ávila? Entonces estamos seguros de que has oído hablar sobre la fama que tienen allí los restaurantes de chuletones. ¿Pero cuál es el que realmente MERECE LA PENA? 🤔 Juan de @Comilones TV , y yo, hemos salido a las calles de Ávila para conocer la opinión de los propios segovianos 🔥. Ahora nos gustaría conocer LA TUYA en los comentarios 👀. 🔐 Guarda el vídeo para acertar cuando vayas a Ávila a comer chuletón y comparte para que tus amigos se enteren de tus ganas de ir 😁. ✅ Síguenos para más contenido de comida. ¡Vamos a sacar más vídeos por la zona! 📌 Ávila. ❤️ Gracias a todos los que se animaron a participar en el vídeo. #Ávila #Entrevista #EnLaCalle #Preguntando #Comida #chuletón #ChuletónDeÁvila ♬ sonido original - pedrocomunidadcomida
El debate ha estado bastante reñido, ya que no ha terminado de haber un claro vencedor o alguna especie de consenso. Al final, todo ha quedado en un empate entre dos establecimientos: Bococo y El Rancho.
Los defensores del primero aseguran que allí lo dejan "en el punto perfecto, casi crudo". Y es que en Ávila comerse un chuletón hecho o muy hecho está considerado casi un delito.
El restaurante Bococo ofrece su chuletón a 27 € como plato suelto en carta o a 40 € dentro de su menú. Este incluye un entrante, un segundo (entre los que se encuentra el chuletón junto a otros platos a elegir como el entrecot, el solomillo, el rabo de toro y más) y postre o café; con una bebida por persona o una botella de vino por cada dos comensales.
Los clientes aseguran que los platos son "contundentes", incluso "exagerados", y que la relación calidad-precio es muy buena. "Un menú degustación a 40 € excepcional", opina un comensal.
En cuanto al restaurante El Rancho, situado a las afueras de Ávila y abierto desde 1969, sirve su chuletón a la parrilla en brasa de leña de encina a un precio que ronda los 26 €.
Otros chuletones abulenses
Los abulenses entrevistados en el vídeo de estos dos influencers han recomendado otros restaurantes de Ávila donde (dicen) el chuletón se cocina muy bien.
1. Los Candiles. Con 4,7 sobre 5 en Google, es el mejor valorado de esta lista. Reconocido como uno de los mejores lugares para degustar chuletones de buey madurado y otras carnes selectas de la zona, donde destaca la atención personalizada y el ambiente familiar.
2. Tres Siglos. Empresa familiar fundada en 2004 que combina su experiencia en el mercado municipal con la hostelería. Especializados en carnes de calidad donde el chuletón de Ávila de aproximadamente un kilo es el plato estrella de sus menús degustación.
3. La Santa. Famoso por su cocina mediterránea y tradicional donde el chuletón de Ávila y las patatas revolconas son las principales especialidades de la casa.
4. La Bodeguita de San Segundo. Taberna con más de 25 años de historia junto a la catedral y las murallas, propiedad del reconocido sumiller Emilio Rufes, que cuenta con más de 1.300 referencias de vinos y ofrece carnes de vacuno como el chuletón en un ambiente rústico y acogedor.
5. El Pórtico. Especializado en carnes de Ávila y pescados a la brasa, con amplia capacidad y variedad de menús que incluyen sus cortes de carne a la parrilla.
6. Bar Sur. Abierto desde 1991 cerca del Monasterio de Santo Tomás, donde el chuletón es la estrella de su carta junto con asados tradicionales de cordero y cochinillo.