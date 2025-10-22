El restaurante de Ávila con el mejor chuletón, según los propios abulenses: "Un menú degustación a 40€ excepcional"

No puedes ir a Ávila y no ver la muralla o comerte un buen chuletón. Este plato típico de la provincia es uno de los más valorados de Castilla y León y podría decirse que también de España.

¿Por qué? Principalmente por la gran calidad de su carne, procedente de la raza Avileña-Negra Ibérica, autóctona de Castilla.

Esta se caracteriza por una textura tierna, un sabor pronunciado y una excelente infiltración de grasa. Además, cuenta con Indicación Geográfica Protegida (IGP), lo que garantiza su origen y altos estándares de producción.

La tradición ganadera que define a Ávila es otra de las razones de la enorme fama que tiene su chuletón. El consumo de grandes piezas a la brasa está muy arraigado en celebraciones, reuniones familiares y restaurantes típicos.

Por todo ello, el chuletón abulense se ha convertido en un verdadero reclamo turístico, tanto para viajeros nacionales como para extranjeros.

El mejor chuletón de Ávila

En Ávila hay muchos restaurantes y asadores que ofrecen chuletón en su carta, pero, ¿cuáles merecen realmente la pena?

Dos creadores digitales, Pedro (@pedrocomunidadcomida) y Juan (@comilonestv), han preguntado a los propios abulenses por su restaurante favorito para comer un chuletón excelente.

Juan de @Comilones TV, y yo, hemos salido a las calles de Ávila para conocer la opinión de los propios segovianos.

El debate ha estado bastante reñido, ya que no ha terminado de haber un claro vencedor o alguna especie de consenso. Al final, todo ha quedado en un empate entre dos establecimientos: Bococo y El Rancho.

Los defensores del primero aseguran que allí lo dejan "en el punto perfecto, casi crudo". Y es que en Ávila comerse un chuletón hecho o muy hecho está considerado casi un delito.

El restaurante Bococo ofrece su chuletón a 27 € como plato suelto en carta o a 40 € dentro de su menú. Este incluye un entrante, un segundo (entre los que se encuentra el chuletón junto a otros platos a elegir como el entrecot, el solomillo, el rabo de toro y más) y postre o café; con una bebida por persona o una botella de vino por cada dos comensales.

Los clientes aseguran que los platos son "contundentes", incluso "exagerados", y que la relación calidad-precio es muy buena. "Un menú degustación a 40 € excepcional", opina un comensal.

En cuanto al restaurante El Rancho, situado a las afueras de Ávila y abierto desde 1969, sirve su chuletón a la parrilla en brasa de leña de encina a un precio que ronda los 26 €.

Otros chuletones abulenses

Los abulenses entrevistados en el vídeo de estos dos influencers han recomendado otros restaurantes de Ávila donde (dicen) el chuletón se cocina muy bien.