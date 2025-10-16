La paella de chuletón de un pueblo de Cantabria que es "imposible olvidar": por 25€ y a sólo 40 minutos de Santander

Rodeado de praderas y al pie de las montañas cántabras encontramos Valle, un pueblo que, como su nombre indica, se sitúa en un llano en el municipio de Cabuérniga (Cantabria).

A sólo 40 minutos en coche de Santander, esta pequeña localidad declarada Bien de Interés Local desde 2004 cuenta entre sus espacios gastronómicos un auténtico 'templo de la carne'.

Se trata del restaurante La Taberna de Valle, muy popular en la comarca Saja-Nansa, recomendado sobre todo por sus carnes de vaca vieja (de hecho, tienen su propia cámara de maduración) y sus arroces de gran formato, destacando especialmente el arroz con chuletón, considerado por muchos su plato estrella.

La calidad de sus productos y la abundancia de sus raciones se acompañan de unos precios sorprendentemente económicos que harán que queráis volver una y otra vez.

Además, disponen de una terraza exterior desde donde disfrutar de cada plato mientras se contempla el entorno natural del establecimiento.

Arroces desde 14 euros

Como decimos, los arroces son una de las especialidades del restaurante, desde sólo 14 euros por persona el arroz de verduras.

El más famoso, el arroz con chuletón, cuesta sólo 25 euros por persona e influencers gastronómicos como Pablo Cabezali han dicho de él que es difícil de olvidar y que repetiría sin dudarlo en La Taberna del Valle.

Otros platos imprescindibles de la carta son el entrecot de vaca pinta madurada 40 días con pimientos braseados, la chuleta de vaca Pinta, el pulpo a la brasa, las almejas o las croquetas de Wagyu o gamba roja. Imprescindible también su vermut casero.

Cuentan con raciones y platos para compartir como el carpaccio de picaña madurada, el steak tartar y ensaladas con productos frescos de la zona. En los postres ofrecen torrija, arroz con leche, tarta de San Marcos o tarta de hojaldre.

El sitio es tranquilo, con un ambiente acogedor y un servicio agradable. En general, la mayoría de reseñas son positivas y todo el mundo coincide en que volverán otra vez a saborear alguna otra de las recetas de su cocina.

Qué ver en Valle de Cabuérniga y alrededores

El Valle de Cabuérniga y sus alrededores ofrecen una gran variedad de lugares naturales y culturales para visitar e ideales para todos los públicos.