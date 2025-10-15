El mejor restaurante de un pueblo de Ávila donde comer increíble por poco: croquetas a menos de 1€ y cochinillo de 10
Todas las recetas son caseras, las raciones más que generosas y el ambiente familiar y cercano.
Más información: El bonito pueblo mudéjar de Ávila donde se hacen los mejores cochinillos asados: “Nada que envidiar a Segovia”.
Los restaurantes de pueblo siempre suelen ser una alegría para el paladar y la cartera, por ello muchas personas prefieren hacer varios kilómetros para comer en algún municipio cercano antes que reservar en un establecimiento de la ciudad.
San Esteban del Valle, un pequeño pueblo en la comarca del Valle del Tiétar, al sur de la provincia de Ávila (Castilla y León), aún conserva uno de esos sitios de buen comer y buen beber a un precio dos veces más barato que en las grandes urbes.
Se trata del Bar Restaurante El Puente Seco, que muchos consideran el mejor de la zona. El local, abierto hace unos 10 años, tiene una terraza desde la que disfrutar de las vistas y el ambiente es familiar, íntimo y cercano. Todas los platos que encontraréis en la carta son caseros.
Platos abundantes y caseros entre montañas
San Esteban del Valle está ubicado en el Barranco de las Cinco Villas, al pie de la Sierra de Gredos, lo que le confiere un paisaje rural variado, con barrancos, montes y preciosos miradores.
En este entorno podréis disfrutar de una de las grandes recetas de El Puente Seco: sus ricas croquetas caseras, a sólo 0'80 euros la unidad. Las hacen de jamón, boletus, morcilla, queso y de espinacas con piñones o gambas con gulas.
Otras de las estrellas de la carta son el cochinillo frito con patatas (23 €), el morro de ternera guisado (6 €), los callos (7 €) o la oreja frita a la plancha. Todo en raciones generosas, así que más os vale ir con mucha hambre.
También ofrecen platos combinados y otras recetas de cocina española tradicional, como minutejos, sepia, caldo casero o revuelto de ajetes con gambas. ¿Y de postre? De postre suelen tener un tiramisú que enamora a los clientes.
@cocituber En los pueblos se come bien y barato, Bar Restaurante Puente Seco, en San Esteban del Valle, Ávila, enhorabuena, todo muy rico #PlanesEnTikTok ♬ sonido original - Cocituber
Qué ver en San Esteban del Valle y alrededores
San Esteban del Valle es un destino encantador para quienes disfrutan de naturaleza, historia rural y tranquilidad. Os dejamos algunas ideas de qué ver y hacer allí si os animáis a conocer el Bar Restaurante Puente Seco.
1. Iglesia de San Esteban (siglo XV, gótico isabelino). Edificio emblemático del municipio, desde cuya ubicación se domina el paisaje del Barranco. Conserva, por ejemplo, la pila bautismal donde fue bautizado San Pedro Bautista.
2. Capilla de San Pedro Bautista. Construida donde se encontraba la casa natal del santo.
3. Ermita de San Andrés. Se encuentra en un otero entre rutas hacia Santa Cruz del Valle y se cree que data del siglo XVI.
4. Parque de la Chocolatería. Merendero con zona verde, barbacoas y piscina natural de río en San Esteban.
5. Rutas de senderismo por zonas como Las Cinco Villas, El Vahíllo, La Abantera, El Parralejo, Las Canalejas o las cumbres de La Abantera. Si te interesa algo más aventurero también puedes encontrar rutas a caballo, parques de cuerdas, escalada en roca, parapente, descenso de barrancos, paintball y otras actividades.
6. Pueblos de alrededor. Mombeltrán, Cuevas del Valle, Villarejo del Valle o Puerto de Serranillos y Puerto del Pico para rutas de montaña panorámicas y vistas espectaculares del macizo de Gredos.