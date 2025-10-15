El mejor restaurante de un pueblo de Ávila donde comer increíble por poco: croquetas a menos de 1€ y cochinillo de 10

Un plato de oreja a la plancha del restaurante. Tripadvisor

Los restaurantes de pueblo siempre suelen ser una alegría para el paladar y la cartera, por ello muchas personas prefieren hacer varios kilómetros para comer en algún municipio cercano antes que reservar en un establecimiento de la ciudad.

San Esteban del Valle, un pequeño pueblo en la comarca del Valle del Tiétar, al sur de la provincia de Ávila (Castilla y León), aún conserva uno de esos sitios de buen comer y buen beber a un precio dos veces más barato que en las grandes urbes.

Se trata del Bar Restaurante El Puente Seco, que muchos consideran el mejor de la zona. El local, abierto hace unos 10 años, tiene una terraza desde la que disfrutar de las vistas y el ambiente es familiar, íntimo y cercano. Todas los platos que encontraréis en la carta son caseros.

Platos abundantes y caseros entre montañas

San Esteban del Valle está ubicado en el Barranco de las Cinco Villas, al pie de la Sierra de Gredos, lo que le confiere un paisaje rural variado, con barrancos, montes y preciosos miradores.

En este entorno podréis disfrutar de una de las grandes recetas de El Puente Seco: sus ricas croquetas caseras, a sólo 0'80 euros la unidad. Las hacen de jamón, boletus, morcilla, queso y de espinacas con piñones o gambas con gulas.

Otras de las estrellas de la carta son el cochinillo frito con patatas (23 €), el morro de ternera guisado (6 €), los callos (7 €) o la oreja frita a la plancha. Todo en raciones generosas, así que más os vale ir con mucha hambre.

También ofrecen platos combinados y otras recetas de cocina española tradicional, como minutejos, sepia, caldo casero o revuelto de ajetes con gambas. ¿Y de postre? De postre suelen tener un tiramisú que enamora a los clientes.

Qué ver en San Esteban del Valle y alrededores

San Esteban del Valle es un destino encantador para quienes disfrutan de naturaleza, historia rural y tranquilidad. Os dejamos algunas ideas de qué ver y hacer allí si os animáis a conocer el Bar Restaurante Puente Seco.