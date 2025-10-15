El bar de lujo alicantino que abre nueva coctelería premium en Marbella junto a una centenaria marca italiana

El Mediterráneo vuelve a ser el epicentro de la elegancia líquida. Desde Alicante hasta la Costa del Sol, el sello de Manero, el bar de lujo creado por el empresario Carlos Bosch, sigue extendiendo su huella con paso firme.

Ahora lo hace junto a una leyenda. Campari, la icónica marca italiana con más de 160 años de historia, para inaugurar el primer Campari Bar Manero del mundo, un proyecto que redefine el concepto de coctelería premium.

El nuevo espacio que ya ha sido inaugurado en formato de flagship en Madrid, pronto lo hará en Marbella, en el Hotel Don Carlos de Marbella, como anticipo de lo que será Manero Marbella, previsto para 2026.

Esta alianza entre la marca española y la casa italiana no es un simple acuerdo comercial, sino —en palabras del propio Bosch— “una nueva categoría de experiencia que combina la herencia italiana de Campari con la visión innovadora de Manero”.

Un hito en la coctelería internacional

El Campari Bar Manero representa una colaboración inédita: la primera y única que la marca italiana establece con una cadena de restauración.

Juntos, Campari y Manero han creado un espacio que rinde homenaje a la cultura del aperitivo, reinterpretando los clásicos con un lenguaje contemporáneo.

La carta, diseñada con precisión casi artesanal, gira en torno a los grandes iconos del recetario italiano —Spritz, Negroni y aperitivos reinterpretados—, pero bajo el sello distintivo del estilo Manero: ingredientes de alta calidad, equilibrio técnico y una estética que seduce tanto a la vista como al paladar.

Entre las propuestas exclusivas destacan el Campari Spritz, nuevas versiones del Negroni y creaciones efímeras que combinan técnicas contemporáneas con la esencia del ritual italiano del aperitivo.

Todo ello se acompaña de un juego sensorial único: 'Vinilos & Spritz', una experiencia que permite a los clientes elegir la banda sonora que acompaña su copa, fusionando placer auditivo y gusto en un mismo gesto.

Del alma alicantina al glamour marbellí

Desde su origen en Alicante, Manero ha cultivado una estética reconocible: maderas nobles, brillos de latón, ecos de los cafés europeos de principios del siglo XX y un ambiente donde el lujo se expresa a través de los detalles.

En Madrid, su flagship de Marqués de Cubas, abierta en octubre de 2024, consolidó el modelo: un multi-espacio que integra bar boutique, restaurante bistró con barra de caviar y club de copas.

El nuevo Campari Bar Manero en Marbella recoge ese legado y lo traslada a un entorno donde el glamour es parte del paisaje. Con vistas al Mediterráneo y una atmósfera que combina el rojo inconfundible de Campari con la elegancia cálida de Manero, el espacio promete convertirse en punto de encuentro para amantes de la coctelería de autor y la buena vida.

El éxito del concepto madrileño y la expectación en torno a la apertura marbellí auguran una nueva etapa para Manero. La alianza con Campari no solo consolida su expansión, sino que sienta las bases de un modelo de restauración premium donde el cóctel deja de ser un acompañamiento para convertirse en protagonista.