El bar de un bonito pueblo de Navarra con 'bufé libre' de platos caseros a 30€: chuletón, paella y guisos muy cerca de Pamplona

Se suele decir que en los pueblos se come mejor y, a veces, es cierto. Muchas personas asocian la gastronomía rural con comida casera, elaborada con productos locales, raciones generosas y precios ajustados.

Aunque siempre hay matices y en ocasiones la calidad depende mucho del sitio, sí es cierto que, por lo general, suele ser una cocina más auténtica y barata. Un ejemplo de esto es el Bar Duque de Gallipienzo Nuevo, un pequeñito municipio de Navarra a menos de una hora en coche de Pamplona.

El establecimiento se ha hecho conocido por ofrecer un menú degustación cerrado con seis primeros y tres segundos a elegir y bebida y postre incluidos por 30 euros.

Una barraca histórica

El Bar Duque (Calle Mayor nº 6) fue inaugurado a finales de los años 60 por Ángela Remón y su esposo Jesús Mari Sola como una pequeña 'barraca' para servir comida a los obreros que construían el pueblo tras la fundación de Gallipienzo Nuevo, la extensión del antiguo Gallipienzo fundado en el siglo X.

Con el tiempo, el local evolucionó en un restaurante de referencia en la zona. El comedor ha sido ampliado hasta acoger 80 comensales y mantiene una atmósfera cercana y acogedora, ideal tanto para vecinos como para turistas.

Platos del menú degustación de Bar Duque. Tripadvisor

Actualmente está gestionado por Francisco Javier Sola Remón y su esposa Daniela Beresthi, quien además incorpora recetas tradicionales de su Rumanía natal.

El negocio ha sido siempre un referente local en la Merindad de Sangüesa y ha tenido entre sus clientes a deportistas como los exfutbolistas de Osasuna, presidentes del Gobierno de Navarra y actores como los del reparto de La Vaquilla, la película de Berlanga.

Su reputación de abundancia y calidad hace que sea necesario reservar, especialmente en fines de semana y jornadas festivas, debido a la alta demanda.

Menú degustación de cocina casera

La especialidad del Bar Duque son los menús cerrados, con cinco primeros (pochas, menestra, paella, ensalada mixta o alubias negras) y tres segundos (conejo a la brasa, chuletón o costillas de cordero).

Los platos se sirven en fuentes al centro de la mesa, permitiendo repetir los que se deseen; sólo los segundos adicionales pueden conllevar un pequeño suplemento.

Los postres caseros (goxua, tarta de queso, tarta de orujo y cuajada quemada con miel), aunque sencillos, son ideales para rematar una velada auténtica y de calidad.

Atractivos turísticos

Gallipienzo Nuevo y sus alrededores ofrecen una combinación de patrimonio histórico, paisajes naturales y pequeños pueblos llenos de encanto. Es un destino ideal para quienes buscan desconexión, senderismo y contacto con la historia y la naturaleza.

Gallipienzo Viejo. Visita obligada a este conjunto medieval situado a pocos minutos, donde destacan sus calles empedradas, murallas y la iglesia de San Salvador sobre un promontorio con vistas espectaculares del río Aragón y las Bardenas Reales. Miradores y rutas de senderismo. Desde Gallipienzo se accede fácilmente a rutas como la del Mirador de la Foz Verde y recorridos por la ribera del río Aragón, donde observar aves y disfrutar de la tranquilidad. Bardenas Reales. A unos 30 minutos en coche, este parque natural semidesértico está declarado Reserva de la Biosfera y es famoso por sus paisajes únicos y rutas para disfrutar a pie, en bici o en coche. Castillo de Javier. Considerado una de las fortalezas más impresionantes de Navarra, está muy cerca del pueblo y es lugar de peregrinación. Monasterio de Leyre. Otro punto de interés espiritual y arquitectónico, donde además se puede escuchar el canto gregoriano benedictino.

La zona es especialmente recomendable para quienes disfrutan descubriendo pueblos medievales, enclaves naturales y la gastronomía navarra. Conviene reservar alojamiento con antelación si se visita en temporada alta, y prever tiempo para recorridos a pie y visitas culturales en los alrededores.