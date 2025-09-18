El restaurante que sirve la mejor tapa de Cataluña y vino gratis con la cena: al lado de un castillo medieval en la playa

La mejor tapa de Cataluña se cocina en Castelldefels, a la vera de su castillo medieval y su playa. La semifinal regional del Concurso Nacional de Pinchos y Tapas Ciudad de Valladolid ha elegido la receta del restaurante Casa Víctor como ganadora del título de 'Mejor tapa de Cataluña'.

La tapa que ha conquistado al jurado ha sido un katsu sando de cuello de cordero al curry firmada por el chef Carles Soriano, cocinero formado en la Escuela Superior de Hostelería de Barcelona. Está al frente de los fogones de Casa Víctor desde octubre de 2023.

Como decimos, la propuesta ha consistido en un cuello de cordero cocinado a baja temperatura con especias, deshuesado y moldeado en forma de lingote rebozado con panko.

Se sirve con pan de molde hojaldrado, salsa reducida de sus propios jugos y salsa de coco para aportar un toque de frescura. El cocinero ha reinterpretado así este clásico japonés tan de moda, confiriéndole un twist catalán.

Elevar la cocina popular

El proyecto de Casa Víctor surgió de su propietario, Victor Martí, que lo lidera y defiende diariamente desde octubre de 2022.

Desde entonces, Martí ha conseguido posicionar su proyecto como un lugar de referencia para el tapeo de calidad, con una cocina pensada para compartir que aposta por tortillas, guisos y platos creativos que surgen a partir de las recetas de siempre.

Steak tartar de solomillo sobre tuétano glaseado y patatas paja, brioche de tocino, tortilla de trufa y queso brie, o el lingote de rabo de toro con parmentier son sólo algunos de los muchos ejemplos. Una carta que evoluciona cada temporada y distingue al restaurante como uno de los más dinámicos del Baix Llobregat.

Además, Casa Víctor ofrece todos los miércoles de 20:00 a 22:00 vino gratis de su bodega Dulces Uvas acompañado con la cena. Puedes elegir entre La Burlona Verdejo o Katxo Rioja.

Vino en Casa Víctor.

Este último reconocimiento gastronómico y la oportunidad de volver a representar a Cataluña en Valladolid tiene más valor todavía después de haber logrado la tercera posición en el certamen del año pasado.

Su afán de superación y la constancia para ofrecer siempre la mejor versión de sí mismos reflejan la ambición del equipo de Casa Víctor, que ya se está preparando para afrontar el reto nacional.

Esta primera clasificación supone "un éxito y una satisfacción muy grande" para Martí, sobre todo después del trabajo y el esfuerzo diarios de los últimos tres años "para intentar posicionar esta humilde casa en el mapa gastronómico nacional".

Martí reconoce que durante su primera participación en este concurso quizá pecaron de "novatos", aunque ese tercer puesto del podio con su meloso de mejilla angus con kimchi sobre arroz de sushi crujiente y queso comté supuso "todo un orgullo".

La final del Concurso Nacional de Pinchos y Tapas tendrá lugar los días 10, 11 y 12 de noviembre en la Cúpula del Milenio de Valladolid, con la participación de 45 finalistas de toda la geografía española.

Cada uno deberá presentar su tapa ante un jurado profesional bajo estrictas condiciones, entre las que se encuentra un límite de 1,90 € de coste por materia prima.

Este certamen, considerado la cita más prestigiosa del país en torno a la tapa, convierte a Valladolid en la capital del formato gracias a un festival paralelo que permite al público degustar las creaciones finalistas en bares y restaurantes de la ciudad.