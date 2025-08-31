El mejor restaurante de carretera para comer bien en la A-6: lechazo delicioso, menú del día a 15€ y bocadillos a 6€

Adiós vacaciones, hola rutina. Este domingo a la medianoche termina la Operación Retorno que comenzó el viernes 29 de agosto a las 15:00.

Se calcula que durante todo este periodo tendrán lugar más de cinco millones de desplazamientos, y muchos de ellos coincidirán con los de quienes comienzan sus vacaciones en el mes de septiembre.

Algunos de estos traslados serán largos y tediosos, pero, por suerte, en la carretera hay muchos restaurantes interesantes para hacer una parada a tomar el aire y llenar el estómago.

La Guía Repsol ha hecho una recopilación de establecimientos con Solete de la A-1 a la A-8 en los que "reponer fuerzas, disfrutar buena comida y continuar la ruta con energía".

"Desde menús tradicionales hasta platos sorprendentes, estos rincones son la excusa perfecta para estirar las piernas y saborear el camino", señalan desde la guía gastronómica.

Lechazos en la A-6

Uno de esos lugares para pararse es el Restaurante Doña Carmen, ubicado en el Hotel Doña Carmen (Tordesillas, Valladolid), a orillas del río Duero y al lado de la A-6.

Este negocio forma parte del Grupo Los Toreros, una empresa familiar con más de 50 años de experiencia en el sector hostelero de la región.

El interior del restaurante. Restaurante Doña Carmen

El Hotel y Restaurante Doña Carmen abrió sus puertas en 1994, formando parte de la expansión del grupo, fundado originalmente por Julián y Carmen Higuera en 1973 con la Fonda Júcar. Actualmente está gestionado por sus hijos Pedro, Ramón y Julián Fernández Higuera.

El restaurante cuenta con dos terrazas y un comedor en la planta inferior. Una de las terrazas es cubierta y se encuentra en la entrada del hotel. La otra terraza se sitúa junto a la orilla del río y es ideal para la hora del vermú y las noches de verano.

Por lo que respecta a la oferta gastronómica, Doña Carmen dispone de un menú del día de cocina castellana tradicional con un toque moderno y los fines de semana un menú especial que sirve sus platos estrella.

Restaurante Doña Carmen

El menú del día incluye un primero, un segundo y un postre a elegir por 15,50 euros, con bebida y pan incluidos. Además, en su cafetería, con una amplia variedad de raciones y platos combinados, puedes comer a cualquier hora del día.

Entre los platos más destacados se encuentran el jarrete de lechazo (20 €), el rabo de toro (17 €), la sopa castellana tradicional (6 €), el bacalao al ajo arriero (16 €), la cecina de León con fondo de tomate (13,50 €) y la hamburguesa Doña Carmen (con ternera, lechuga, tomate, pepinillo, cebolla, bacon y huevo, por 13 €).

El restaurante Doña Carmen abre martes, jueves, viernes, sábado y domingo de 11:00 a 23:00, miércoles de 11:00 a 17:00 y de 20:00 a 23:00, y los lunes permanece cerrado.