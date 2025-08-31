El mejor restaurante de carretera para comer bien en la A-6: lechazo delicioso, menú del día a 15€ y bocadillos a 6€
Una parada muy recomendable si estás circulando por la zona y necesitas tomar un respiro.
Más información: El restaurante de Asturias en mitad de un Parque Natural con un único menú de seis platos a 40€ y vistas a la montaña
Adiós vacaciones, hola rutina. Este domingo a la medianoche termina la Operación Retorno que comenzó el viernes 29 de agosto a las 15:00.
Se calcula que durante todo este periodo tendrán lugar más de cinco millones de desplazamientos, y muchos de ellos coincidirán con los de quienes comienzan sus vacaciones en el mes de septiembre.
Algunos de estos traslados serán largos y tediosos, pero, por suerte, en la carretera hay muchos restaurantes interesantes para hacer una parada a tomar el aire y llenar el estómago.
La Guía Repsol ha hecho una recopilación de establecimientos con Solete de la A-1 a la A-8 en los que "reponer fuerzas, disfrutar buena comida y continuar la ruta con energía".
"Desde menús tradicionales hasta platos sorprendentes, estos rincones son la excusa perfecta para estirar las piernas y saborear el camino", señalan desde la guía gastronómica.
Lechazos en la A-6
Uno de esos lugares para pararse es el Restaurante Doña Carmen, ubicado en el Hotel Doña Carmen (Tordesillas, Valladolid), a orillas del río Duero y al lado de la A-6.
Este negocio forma parte del Grupo Los Toreros, una empresa familiar con más de 50 años de experiencia en el sector hostelero de la región.
El Hotel y Restaurante Doña Carmen abrió sus puertas en 1994, formando parte de la expansión del grupo, fundado originalmente por Julián y Carmen Higuera en 1973 con la Fonda Júcar. Actualmente está gestionado por sus hijos Pedro, Ramón y Julián Fernández Higuera.
El restaurante cuenta con dos terrazas y un comedor en la planta inferior. Una de las terrazas es cubierta y se encuentra en la entrada del hotel. La otra terraza se sitúa junto a la orilla del río y es ideal para la hora del vermú y las noches de verano.
Por lo que respecta a la oferta gastronómica, Doña Carmen dispone de un menú del día de cocina castellana tradicional con un toque moderno y los fines de semana un menú especial que sirve sus platos estrella.
El menú del día incluye un primero, un segundo y un postre a elegir por 15,50 euros, con bebida y pan incluidos. Además, en su cafetería, con una amplia variedad de raciones y platos combinados, puedes comer a cualquier hora del día.
Entre los platos más destacados se encuentran el jarrete de lechazo (20 €), el rabo de toro (17 €), la sopa castellana tradicional (6 €), el bacalao al ajo arriero (16 €), la cecina de León con fondo de tomate (13,50 €) y la hamburguesa Doña Carmen (con ternera, lechuga, tomate, pepinillo, cebolla, bacon y huevo, por 13 €).
El restaurante Doña Carmen abre martes, jueves, viernes, sábado y domingo de 11:00 a 23:00, miércoles de 11:00 a 17:00 y de 20:00 a 23:00, y los lunes permanece cerrado.