El chiringuito favorito de Ángel León que visitaba Camarón de la Isla: pescado frito desde 7€ y una increíble sepia a la plancha

Una imagen de La Cantina de Titi. La Cantina de Titi

Queda poco para decir adiós a agosto, pero algunos afortunados aún tienen vacaciones que apurar. Y para ello la costa de Cádiz, con sus más de 130 kilómetros de playas y sus exquisitos restaurantes marineros, siempre es una sabia elección.

Una de esas buenas opciones gastronómicas en el litoral gaditano es La Cantina de Titi, también conocida como 'El Bartolo', un chiringuito con casi un siglo de historia que el reconocido chef Ángel León ha destacado como uno de sus favoritos.

A lo largo de los años, este establecimiento se ha convertido en un símbolo de la tradición culinaria gaditana y un punto de encuentro clave tanto para locales como para visitantes.

Ubicada en la pintoresca Playa de La Casería de Ossio, en el barrio de pescadores de San Fernando, ofrece unas vistas imponentes de la Bahía de Cádiz.

El origen de este chiringuito se remonta a 1934, cuando Bartolo El Titi inauguró un modesto bar en esta zona costera que pronto se consolidó como punto de reunión para los vecinos y pescadores locales.

La vinculación con figuras emblemáticas como Camarón de la Isla, que solía frecuentar el lugar, ha reforzado su fama y su reputación como santuario de la cultura gaditana.

De hecho, en el local se ha rodado el documental La Leyenda del Tiempo (Isaki Lacuesta, 2006) y películas como Operación Camarón (Carlos Therón, 2021) y Tierra de Nadie (Albert Pintó, 2025).

La propuesta culinaria de La Cantina de Titi se centra en los productos del mar, destacando el pescaíto frito elaborado con técnicas tradicionales y platos emblemáticos de la cocina gaditana como las ortiguillas (15,80 euros) y las tortillitas de camarones (7 euros la media ración y 14 la ración completa).

Además, su menú incluye diversos pescados a la plancha, croquetas de camarones, de chocos y de algas con gambas y otras delicias que se sirven a precios moderados. La Guía Repsol recomienda especialmente la sepia a la plancha y la dorada.

La sepia a la plancha de La Cantina de Titi.

Durante los meses estivales, enriquecen la experiencia gastronómica con actuaciones de música en directo y espectáculos flamencos que animan las veladas.

El negocio abre sus puertas de martes a domingo de 12:00 a 18:00 y de 21:00 a 23:30 y cierra los lunes. Se recomienda reservar previamente para asegurarse una mesa, especialmente en los meses de verano.

Su rango de precios se sitúa entre los 20 y 30 euros por comensal, ofreciendo una excelente relación calidad-precio teniendo en cuenta el entorno y la calidad de los productos.