El restaurante sin gluten en Asturias donde las croquetas son parada obligatoria: "De las mejores que he probado"

La cocina sin gluten sigue sumando puntos en España, donde más de 500.000 personas actualmente en nuestro país son celíacas, según la Federación de Asociaciones de Celíacos de España (FACE). Y no hablamos solo de adaptarse por obligación: cada vez hay más restaurantes que lo hacen con ganas, con mimo y lo más importante, con sabor.

Menús seguros, platos con chispa y propuestas que no tienen nada que envidiar a las recetas de toda la vida. Uno de los nombres que más suena en esta revolución gastronómica es El Palace, en pleno Cimadevilla, el barrio con más alma de Gijón (Asturias).

Este restaurante asturiano lleva dos años luciendo con orgullo el sello 'Gluten Free' de ACEPA y acaba de colarse entre los 10 mejores restaurantes sin gluten de España. "En una ciudad pequeña como Gijón, asumir los costes y el riesgo de ser un restaurante 100% sin gluten fue algo innovador y arriesgado, pero ha dado sus frutos", reconoce su propietario Alberto Puebla.

Una oferta de platos 'sin gluten' que no deja de crecer en España y que cada vez está más presente en restaurantes tradicionales. Sobre esta tendencia, Puebla recalca la necesidad de una formación adecuada en el sector: "Nosotros trabajamos codo con codo con la ACEP que a través de formaciones periódicas nos ayuda a conocer más de la celiaquía y de cómo evitar contactos cruzados día a día".

El problema, advierte, es que el desconocimiento sobre esta enfermedad puede suponer un riesgo real para el cliente celíaco si no se actúa con el rigor necesario: "Creo que aún hay mucho desconocimiento de la enfermedad. No por usar ingredientes sin gluten podemos decir que tal plato está libre de gluten. Esto va más allá porque no es una intolerancia o una alergia, que una persona apueste por tu restaurante es una apuesta en la que pone su salud en juego y hay que estar a la altura", reconoce.

Una carta 100% sin gluten

Aquí no hay platos "adaptados", hay una carta 100% sin gluten que da gusto leer y mejor aún, probar. Toda ella con recetas pensadas para compartir, con el sabor de siempre pero con un punto diferenciador y producto del bueno. Desde el pan crujiente elaborado con harina de arroz, hasta unas croquetas de jamón cremosísimas.

Y eso es solo el principio. En la carta también destacan platos como la flor de alcachofa con vinagreta de piñones y cebollino, el taco de carrillera al mole con guacamole, el pulpín de pedreru con aceite y pimentón o la ensaladilla rusa con ventresca y piparras. Para los amantes de la gastronomía asturiana, también hay hueco con platos típicos como la fabada o el cachopo.

Y si eres más de disfrutar de los platos de temporada, el rollo de bonito o los tacos de bonito al ajillo se han convertido en otro gran reclamo para los amantes de este pescado. En cuanto a los postres, estos son caseros y pueden convertirse en ese broche final perfecto para rematar cualquiera de sus especialidades de la carta. En concreto la tarta de queso es uno de esos postres que no deberías irte sin probar.

"Estamos orgullosos de todos los platos pero nuestro rollo de bonito, el cachopo y las croquetas cremosas de jamón son para mí, los imprescindibles del Palace", confiesa Puebla sobre sus grandes favoritos en la carta. "En el Palace apostamos por la cocina tradicional asturiana, esa que hacían nuestras abuelas y tanto presumimos en Asturias. Pero sin renunciar a un toque innovador".

Rollo de bonito y croquetas de jamón.

Platos inmejorables que se unen a un lugar que también acompaña: un edificio del siglo XVIII con vistas al puerto, dos terrazas, salones con encanto y ese aire entre clásico y moderno que hace que quieras quedarte un rato más. Una propuesta única con la que El Palace ya ha conquistado a una buena cantidad de comensales. De hecho ya hay clientes que lo han catalogado como uno de los mejores restaurantes.

"Solo puedo decir que es de los mejores restaurantes que he probado. Hemos ido a comer y a cenar varios días y cada cosa era mejor que la anterior", asegura una de sus numerosas reseñas positivas. Una sensación que también hemos podido comprobar en primera persona.

Tarta de queso casera con helado de frutos rojos.

Porque al final, de eso se trata: de sentarse a la mesa, disfrutar sin preocupaciones y recordar que la buena cocina no entiende de restricciones, solo de sabor y cariño por el detalle.

El Palace no es solo un restaurante sin gluten, es uno de esos lugares donde se come bien, se está a gusto y se quiere volver. Y si encima puedes brindar con vistas al puerto, poco más se puede pedir.