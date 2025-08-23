José Andrés (56), sin palabras tras probar este arroz en Alicante: "Es el cielo en la tierra; merece una estrella Michelin"

Casa Elías es un restaurante situado en la pequeña población de El Xinorlet, en el interior de Alicante que se ha ganado una notable fama por su magistral ejecución del arroz con conejo y caracoles, considerado el plato más típico de la zona.

Ubicado a unos 45 minutos a una hora en coche desde Alicante, este establecimiento es ideal como última parada de una excursión por las bodegas locales si lo que se desea es disfrutar de una experiencia gastronómica de las que permanecen en la memoria.

Fundado en 1984 por Elías Rodríguez y Antonia Abad, es un establecimiento que se ha ido transformando a lo largo de sus cuatro décadas de vida. Lo que comenzó siendo una humilde casa de comidas es ahora un restaurante que hace gala de su amor y respeto por la tradición y los platos de toda la vida.

"¡El cielo en la tierra!" exclama José Andrés. "El mejor arroz con conejo y caracoles en Xinorlet, Alicante... Restaurante Casa Elías... ellos deberían tener una estrella Michelin", con estas palabras tan contundentes y sinceras se expresa el cocinero asturiano después de visitar este restaurante.

Un establecimiento cuya cocina se define por el uso de ingredientes de gran calidad, muchos de ellos procedentes de su propio huerto, y por la cocción de sus arroces a la manera tradicional, directamente sobre brasas o sarmientos que impregnan los platos de un delicado aroma a humo.

Su buen hacer los ha llevado a recibir algunos reconocimientos de prestigio como un Sol Repsol y aparecer en la Guía Michelin como restaurante Bib Gourmand, es decir, como establecimiento con una excelente relación calidad-precio.

¿Cómo es el arroz de Casa Elías?

Para conocer mejor cómo es el arroz que tanto impresionó al chef José Andrés, podemos irnos a un vídeo compartido en YouTube por el divulgador gastronómico Fernando Medina (@lasaficionesdefernando), la persona detrás del canal Los comensales, quien describe el plato con todo lujo de detalles.

Sobre él dice Medina que la cocción es "prácticamente perfecta" y esta consistencia se mantiene impecable a lo largo de toda la comida, desde el primer hasta el último bocado, lo que indica el uso de un arroz de "primerísima calidad".

Según hemos podido saber en COCINILLAS, en Casa Elías utilizan los arroces de Molino Roca, elegido también por otros grandes cocineros de este país como Dani García, Ángel León, Jordi Cruz o Javi Sanz y Juan Sahuquillo.

En cuanto al sabor, indica que es intenso y se aprecian bien los matices de hierbas, humo y conejo y, aunque más difícil de distinguir, también a caracoles.

Destaca que las porciones de conejo que acompañan el arroz son abundantes y, además, son "tajadas premium", queriendo decir con esto que se incluyen patitas y costillitas que son los cortes más tiernos y sabrosos.

Por eso, no es de extrañar que las describa como "deliciosas," "blanditas" y "jugosas," y con un sabor que hace pensar que previamente han sido marinadas.

En los arroces de Casa Elías, además, las partes que suelen gustar menos, como la cabeza o el hígado, son retiradas, para que el comensal siempre tenga los mejores trozos del animal en el plato.

Es, precisamente, esta atención al detalle en la selección y preparación del conejo una de las cosas que más han contribuido a la hora de valorar la experiencia global del plato para el responsable de Los comensales.

Tras degustarlo, el narrador del vídeo no duda en calificar este arroz con conejo y caracoles como "el mejor de todos" los que ha probado, otorgándole una puntuación de 10 sobre 10.

Aunque reconoce que el precio del arroz es de 24 euros por ración y no es abundante, insiste en que su calidad excepcional justifica el coste.

De hecho, si solo se valorara este plato, Fernando Medina coincide plenamente con el chef José Andrés; para el responsable de Los comensales, el restaurante merecería "cinco estrellas sin ningún tipo de duda".