La azotea de Cádiz con piscina y vistas al mar que querrás visitar: tiene a uno de los mejores chefs de sushi del mundo

Una fotografía de Tavira Rooftop Bar, en Conil de la Frontera.

Estamos ya a finales de agosto, pero aún queda mucho verano y, sobre todo, buen clima para saborear grandes espacios gastronómicos ubicados en enclaves playeros con una atmósfera paradisíaca que dilata la sensación vacacional.

Uno de esos sitios lo encontramos en Conil de la Frontera (Cádiz), en Daia Slow Beach Hotel Conil. Situado en la azotea de este alojamiento se encuentra Tavira Rooftop Bar, un lugar con alma de chiringuito que se convertirá en uno de tus lugares favoritos de la costa gaditana.

Tavira es más que un sitio para comer y beber bien frente al mar: también ofrece piscina y música en directo que ameniza las veladas y alarga las sobremesas durante horas.

"Cada tarde es un viaje musical por Andalucía", describen desde el propio establecimiento. El cantautor barbateño Sebastián Benítez llena el aire de melodías que nacen del flamenco y se entrelazan con el pop, el funk y el jazz.

Por su parte, Nela & Chorvi, también originarios de Barbate, multiplican la experiencia con la frescura de la juventud en un flamenco que late con pasión.

Por las noches actúa Mario Lavega, que despliega un talento versátil que le permite saltar de una balada íntima al ritmo más vibrante del pop andaluz.

Además, al concluir estos conciertos, DJs como The L4NDSCAP3R o Alec Roid toman el relevo para transformar la terraza en un paisaje sonoro perfecto de música electrónica para bailar y disfrutar desde el ocaso hasta la noche.

En agosto los conciertos comienzan a las 20:00, acompañando la caída del sol, y en septiembre se adelantarán una hora. La energía de Tavira Rooftop Bar se mantiene viva hasta las 23:00, momento en el que el crepúsculo se retira y la fogata que impregna de calidez la noche se apaga.

Cócteles y sushi frente al mar

Pero hablemos de gastronomía. La estancia en Tavira Rooftop Bar no se limita al oído y la vista, sino que también seduce al paladar. El laureado mixólogo Diego Cabrera, referente internacional, firma una carta de bebidas que huelen a trópico pero saben a verano andaluz.

Uno de los cócteles del bar.

Encontraréis creaciones como el 'Daia Spritz', con Aperol, vino blanco de Cádiz, licor de sauco y espumoso Toto Barbadillo, pura frescura en copa; y el 'Cliff Tikki', con ron especiado, amontillado y notas cítricas que evoca a las playas del sur.

Pero si hay un cóctel que aseguran que está triunfando este verano es 'La Gaditana', con gin, mandarina y sirope de romero, el cual rinde homenaje a la tierra que lo ha visto nacer.

A nivel culinario, la carta creada por el chef Carlos Navarro, subcampeón de los Japanese Culinary Arts Awards de 2024, demuestra cómo preparar sushi es un auténtico arte.

Destacan elaboraciones como el maki de salmón crujiente con mayo de eneldo y sésamo kimchee y el totopo de atún rojo aliñado con cebolleta japonesa sorprende con su textura y sabor.

El ceviche de lubina sobre lima con leche de tigre y cilantro es otro de los imprescindibles. Para quienes prefieren algo para compartir, no podéis dejar pasar por alto 'Tavira Sunset Platter', un plato que reúne las mejores recetas del local.

"Visitar Tavira Rooftop Bar es rendirse a un ritual", afirman. "Llegar con la luz dorada, dejarse envolver por la música, brindar mientras el sol desaparece y quedarse hasta que las estrellas alumbran el firmamento y la luna conquista al sol".

Suena demasiado bucólico, sí, pero sólo hay una forma de comprobar cuánto hay de ensoñación y cuánto de realidad: visitando este nuevo rincón que ha llegado pisando fuerte para deslumbrar a sus comensales desde el primer bocado.