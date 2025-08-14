El mejor restaurante de la costa de Alicante para comer arroz: "Es un espectáculo de sabor con vistas únicas"

Alicante es famosa por sus playas, su clima mediterráneo y su animada vida nocturna, pero también y cada vez más, por su excelencia gastronómica. Hablar de esta provincia es hablar del paraíso del arroz. En toda España se reconoce su tradición arrocera, una herencia culinaria que se traduce en platos elaborados con mimo y con ingredientes de primera, tanto del mar como de la huerta.

Desde el clásico arroz a banda hasta el arroz con pulpo, el de costra o el de senyoret, la variedad de recetas es inmensa y capaz de conquistar todos los paladares. La calidad de los ingredientes y el respeto por la tradición son claves en esta cocina que ha convertido a Alicante en todo un referente.

En toda la provincia abundan los restaurantes especializados en arroces, con cartas que van desde las recetas más tradicionales hasta las más innovadoras. Pero hay paradas imprescindibles para quienes buscan lo mejor: una de ellas es el Restaurante Dársena.

Está situado en plena marina deportiva, en Av. Perfecto Palacio de la Fuente 6, Muelle de Poniente. El Dársena combina una ubicación inmejorable con una carta centrada en el producto local y una imponente terraza con vistas al puerto de Alicante. Recomendado por la Guía Repsol, lo define como "toda una cocina con el ambiente marinero, 24 arroces alicantinos desde secos a melosos y pescados de la lonja, también platos para carnívoros y una buena repostería para todos, con obrador propio".

Este restaurante rinde homenaje a la tradición culinaria alicantina, con productos frescos de la lonja y una cocina que respeta el sabor auténtico. Su terraza, con vistas panorámicas al puerto deportivo y a la fachada marítima de la ciudad, convierte cada comida o cena en toda una experiencia.

Más de 20 variedades de arroz

En la carta del Restaurante Dársena, el arroz es el auténtico protagonista, con más de 20 especialidades clasificadas entre arroces secos y melosos. Entre los arroces secos, destacan clásicos como el arroz a banda, el arroz marinero o el arroz con ajetes y chipirones.

Pero también hay propuestas más creativas y gourmet como el arroz con magret de pato y frutos del bosque, el arroz con secreto ibérico y cebolla caramelizada o el exquisito arroz con gamba roja.

Para los que prefieren una textura más cremosa, la selección de arroces melosos no se queda atrás. Desde el tradicional arroz con bogavante hasta combinaciones originales como el arroz con cigala y nísperos, el arroz con marisco de lonja, el del senyoret o el meloso con cocochas de bacalao, ajetes y pilpil de alioli.

La carta también incluye opciones para los amantes de la carne, con platos como lomo de vacuno a la parrilla, magret de pato, solomillo o chuletón de vaca a la brasa. Y para quienes se decantan por el pescado, hay propuestas como lubina a la sal, lomo de merluza en salsa verde, rape con espinacas y alioli o aguja de rodaballo a la brasa de carbón, entre otras.

Para poner el broche final, los postres caseros también son un reclamo: helado de mantecado o de turrón xixona, milhojas con crema de vainilla, tarta de chocolate, tarta de queso o la torrija con helado de turrón, entre otros.

Dársena también ofrece varios menús cerrados. Entre semana, proponen uno por 35 euros que incluye entrante, principal (a elegir entre arroz, carne o pescado), postre y bebida. También disponen de un menú alicantino por 51 euros, con aperitivos típicos, arroz a banda como plato principal, postre y bebida. Y para las noches, una opción de tapeo por 35 euros completa la oferta.

Las opiniones de los comensales no dejan lugar a dudas: el Dársena convence por la calidad de sus arroces que algunos definen como "todo un espectáculo", la atención al cliente y, sobre todo, su increíble ubicación frente al mar. Muchos destacan platos como el carpaccio de gamba, las croquetas caseras o el ya popular arroz chipionet, mientras que los postres reciben también una ovación unánime. "Una ubicación genial con vistas únicas al puerto y al castillo" o "Un lugar privilegiado a orillas del puerto deportivo de Alicante" son solo algunas de las valoraciones que se repiten en las reseñas.