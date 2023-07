¿Qué hay de nuevo en Ibiza para este verano?

La isla más deseada de cada verano, no cesa ninguna temporada en darlo todo para seguir siéndolo. Y prueba de ello es que no hay verano en el que no se estrenen hoteles, se reformen otros o abran nuevos beach club y restaurantes.

Precisamente de estos últimos, este verano ha habido varios estrenos a los que vale mucho la pena hincar el diente. Ibiza es gastronómica y lo es gracias a sitios de toda la vida y opciones que la ponen todavía más en el mapa como la de Es Tragón, la primera estrella Michelin en la isla. ¿Qué hay de nuevo?

Casa Linda

Esta puede que sea la apertura más interesante que ha visto este año la isla. Y es que en un hotelito casi escondido en lo alto de San José, que se llama Jardines de Palerm, ha abierto la primera propuesta de Tomás Abellan en la isla. Hijo de Carles Abellan, es también el creador de conceptos súper exitosos en Barcelona como Bar Alegría o Casa Luz.

¿El mejor jardín de Ibiza? Sin duda. En un coqueto espacio al aire libre, rodeado de vegetación e infinidad de flores, por las noches sucede la magia. Se encienden velas y las bombillas que penden por encima de las mesas... Y se crea la atmósfera perfecta. A todo esto que ya es idílico de por sí -tienen además música en directo los martes-, se une la propuesta de este cocinero y la labor a cargo de la sala de su hermana Júlia Navarro.

Han creado una red de productores, muchos de ellos incluso de la isla, que les nutren para elaborar una carta en la que todo apetece. Empezando por un fabuloso tartar de tomate que acompañan de tostadas y mantequilla ahumada y siguiendo por su ensaladilla de king crab o el crudo de pez limón con vinagreta ibicenca.

Hay que seguir con su adictivo bikini de sobrasada y queso y con la tortilla vaga en homenaje a Sacha, que preparan con trigueros y gambita de la isla, a la que añaden una reducción del coral de su cabeza, que termina por redondear el plato. Tienen también pescados como la rotja que preparan al horno o un ssam de cordero para prepararte tú mismo, con salsa de yogur y pepinillo. ¿De postre? Las fresas con nata y helado, homenaje a las de su padre.

Almar y Bichi

El restaurante que el año pasado tomaba el nombre de El Barco, este año ha empezado a conocerse como Almar. A pie de playa en Talamanca, se encuentra este imprescindible, que lo es porque la carta es de Toni Boix, uno de los magos del arroz valenciano el Lavoe.

Sus arroces de apenas medio dedo de grosor, son de los mejores de la isla. De nécora y gamba, de carabineros, verduras, de pulpo con ajos tiernos... Completaban la propuesta con pescados a la brasa y entrantes fantásticos como el calamar con sobrasada.

Este año, en el mismo espacio y tras triunfar en Formentera, se ha instalado una carta firmada por Bichi. Así que uno puede comer a la mediterránea o a la japonesa. Esta última muy interesante y muy bien ejecutada, con una sección de nigiris que incluyen piezas como el de vieira con sobrasada de Formentera, el de lardo con caviar o sirvia ibicenca con mojo canario.

Para abrir boca puedes probar un genial aguacate a la parrilla, seguido del tartar de atún picante y alguno de sus rolls, para terminar con alguna carne o pescado a la brasa. Tiene yakitoris de pollo payés, mollejas de ternera o un plato para repetir, la sirvia ibicenca con salsa de mantequilla negra, tirabeques, setas y zanahorias mini.

Roberto Ruiz en The Beach Ushuaïa

¿A Ushuaïa a comer? ¿Pero allí se come? Uno de los epicentros de la fiesta ibicenca, está también poniéndose las pilas para convertirse en destino gastronómico. Y es que con esa ubicación privilegiada en plena playa d'en Bossa, han conseguido hacer mucho más.

Dentro del hotel ya tenían varias opciones, como el japonés Minami o el steak house Montauk, además de un oyster bar. Para este verano, dan una vuelta de tuerca a su propuesta playera, concretamente en el restaurante The Beach, que tiene espacio a pie de playa y hamacas sobre la misma.

¿La gran novedad? El fichaje de Roberto Ruiz para, a una propuesta de platos mediterráneos, añadir un toque mexicano y sabroso. El chef se ha encargado de añadir unos platillos a su carta que están triunfando. Ahora puedes probar allí su guacamole con langostinos crujientes, las tostadas de atún y sandía, tacos de cangrejo de concha blanda o de solomillo de ternera, además de poyo payés con salsa pibil o la lubina a la talla con salsa de chile poblano y guajillo.

Ammos Greek

Otro motivo de acercarse por allí, es la otra novedad del verano, la apertura de Ammos Greek a tan solo unos pasos de este. Aquello es Mediterráneo por los cuatro costados, buganvillas, vistas al mar... Es la primera incursión de uno de los grupos hosteleros más potentes de Dubái, que tras montar su primer local allí, ahora trae Ammos Greek a Ibiza y próximamente lo llevará también a Marbella y Doha.

En su carta no falta ni una de las especialidades griegas, desde los mezzes, que incluyen en forma de pequeñas raciones tapas como los calamares crujientes con salsa taramosalata, tzatziki, ensalada griega o pulpo ksidato, al queso mastello a la parrilla o las albóndigas con salsa de tomate y yogur a las que se llama keftedakia.

Hay más. Pasta orzo con albóndigas, langosta o marisco, souvlaki de pollo, mousaka con ragú de res y pescados a la brasa. Cada día se surten de lo mejor de la lonja y preparan grandes piezas como lubina, dorada, salmonetes, pargo o mero, entre otros.

Maine

No tiene vistas al mar y ni falta que le hacen. En el camino hacia la siempre concurrida Ses Salines, Joey Ghazal, se estrena en Ibiza este verano con el restaurante Maine. Y decimos que no le hacen falta vistas, porque las suyas son hacia la Iglesia de Sant Francesc de S'Estany y a todo el parque natural de las Salinas de Ibiza, estando ubicados precisamente en una finca del XVIII que también tenía iglesia.

Por el día abre con una opción de bowls saludables y platos mediterráneos para hincarles el diente antes -o después- de irse a la playa. Mientras que por la noche, podríamos decir que se trata de una parrilla refinada, por la que pasan carnes, pescados y mariscos y un raw bar. Imprescindibles son su Cesar a la M, una versión de la ensalada César, el crudo de gamba roja y los cortes de carne, desde el NY Sirloin, hasta filet mignon o el rib eye.

El año de los pop-up

Parece que la isla le ha cogido el gustillo a eso de los formatos pop-up y es que, para este verano, tiene unos cuantos. Para empezar, el de Hiba, uno de los restaurantes más exitosos de Tel Aviv en el Six Senses. También la chef Nieves Barragán se ha instalado durante la temporada de verano en Nobu Ibiza Bay con Gusto. Y lo ha hecho con una propuesta con acento español, el mismo con el que logró su estrella en londinense Sabor.

El W Ibiza por su parte, acoge un pop-up también, pero en este caso a la italiana de la mano de Seu Pizza illuminati, en el top ten de 50 top pizza. Este concepto creado en el barrio de Porta Portese, ya contó con un restaurante efímero en el W de Roma y ahora viaja a la isla con sus pizzas clásicas y hasta una versión dedicada a esta colaboración, la Ibiza Signature con 'nduja picante, chorizo, stracciatella, mermelada de habanero y menta.

