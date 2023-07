Así es el nuevo restaurante de Antonio Banderas en Málaga que ha inaugurado con Nicole Kimpel

Ni uno, ni dos, ni tres... ¡cinco! son los restaurante que el actor Antonio Banderas tiene en Málaga, su ciudad natal. El último de ellos, La Pérgola del Mediterráneo, o simplemente La Pérgola, abrió el pasado viernes en una inauguración discreta y ya está atendiendo a 60 clientes por turno, aunque esperan ampliar la cifra próximamente.

Durante la noche de este lunes, el propio Banderas y su actual pareja, la modelo y empresaria Nicole Kimpel, se acercaron al local para probar los primeros platos que se han servido en el establecimiento y compartieron algunas fotografías en sus redes sociales. "About last night...", escribía el actor en una imagen junto a Kimbel donde podía verse el letrero de 'La Pérgola' al fondo. Por su parte, la modelo compartía hace unas horas una nueva instantánea en el restaurante con el pie de foto: "Málaga another Hot Summer Afternoon".

La Pérgola, ubicada en el Real Club Mediterráneo de Málaga, el puerto deportivo de la ciudad, se va a mantener cerrado los martes y miércoles temporalmente, pero en el futuro está previsto que abran de lunes a domingo de forma ininterrumpida. Por ahora, el menú dispone sólo de los platos más mediterráneos, pero en un par de semanas quieren comenzar a trabajar la oferta asiática, tal y como han expresado desde el local.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Antonio Banderas (@antoniobanderas)

Su carta está inspirada en la cocina tradicional malagueña y cuenta con la dirección del chef Pedro Moriano. Todos sus platos -aseguran- están elaborados con ingredientes locales: desde pescados del día hasta una selección de arroces. También hay lugar para la carne y una carta de vinos de la zona, siguiendo así con la filosofía del grupo empresarial, que recientemente ha sido premiado por ser uno de los que más apuesta por los caldos locales. Además, esperan que su gran terraza con vistas panorámicas al mar se convierta en un reclamo para la celebración de eventos, con un aforo máximo de 550 personas en cóctel y 350 sentados.

Grupo Tercer Acto es una empresa de restauración de la que forma parte Antonio Banderas y que en la actualidad trabaja con cinco establecimientos en Málaga, cada uno con su propia propuesta gastronómica. El primer restaurante que abrieron fue Tercer Acto, en la calle Córdoba, después Doña Inés (Plaza Poeta Alfonso Canales), luego La Barra de Doña Inés (en la Alameda Principal), el italiano Atrezzo (calle Casas de Campos) y, ahora, La Pérgola.

