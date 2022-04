El restaurante chino de Madrid en el que sí comen los chinos

No son pocos los casos de restaurantes que vieron la luz poco antes de decretarse en España el estado de alarma, truncando sus aperturas y retrasando el lanzamiento de sus cocinas. Es el caso del restaurante chino Chila en Madrid, que poco después de abrir tuvo que volver a cerrar y que en COCINILLAS no hemos visitado hasta ahora.

A finales de diciembre de 2019 Chila anunciaba su próxima apertura y en enero de 2020 veía por fin la luz. Poco les duró la alegría, y es que como todos ya sabemos, en marzo toda la restauración de nuestro país tuvo que cerrar para adaptarse a las medidas sanitarias impuestas.

En mayo de ese mismo año, cuando parecía que la pandemia de la COVID empezaba a darnos tregua, tuvieron que adaptarse como pudieron a las circunstancias y lanzaron así su servicio de entrega a domicilio. Un mes después, abrieron puertas, y desde entonces ha estado dando de comer, convirtiéndose en uno de los restaurantes favoritos de la comunidad china en Madrid por la autenticidad de su comida.

Comida china auténtica en Chila

La panceta favorita de Mao en Chila

Desde que Chila abrió sus puertas ha captado mi atención, y solo había escuchado buenas palabras sobre su cocina. Apuntado en mi infinita lista de restaurantes pendientes por visitar esperaba que algún día le hiciese una visita, y fue por fin la semana pasada cuando pude sentarme en su mesa.

Lo que uno se encuentra al entrar ya genera muy buena impresión, y es que prácticamente todas las mesas estaban compuestas en parte o en su totalidad por personas chinas, ya sea por su ascendencia o de nacimiento. Cuando alguien, de la nacionalidad que sea, elige como favorito un restaurante de comida de su país en una ciudad extranjera, es porque la calidad es buena.

En Madrid existen multitud de restaurantes que ofrecen cocina china auténtica y de calidad, desde la alta cocina de Julio Zhang en Soy Kitchen hasta la infinidad de pequeñas joyas ocultas del barrio de Usera como Lao Tou o muchos otros. La gran diferencia de Chila con todos estos es que este se sitúa en pleno centro de Madrid, a menos de un minuto de Gran Vía, y mantiene precios muy competitivos (un plato ronda los 9-13 €).

Chila ofrece cocina de Hunan (también conocida en español como cocina Xiang), y abarca la provincia de Hunan y las regiones del río Xiang, que es a su vez afluente del Yangtsé. Por eso es común encontrar incluso en Shanghai cocina de estilo Hunan, donde famosísimos platos como el hong shao rou también están altamente presentes.

Detalle del increíble hong shao rou de Chila

La gastronomía de Hunan se caracteriza principalmente por el uso del ajo y el chile, por lo que vamos a encontrarlos muy presentes en Chila. Sin embargo, yo que personalmente tengo muchos problemas comiendo ajo (aunque me encanta) no encontré ningún problema en Chila porque está perfectamente integrado. Eso sí, hay platos donde el ajo es el ingrediente casi principal y el que no pueda comerlo mucho tiene que andarse con ojo. Lo mejor siempre es preguntar porque el trato es excelente y siempre nos ayudan a elegir.

¿Y qué es lo que uno come en Chila? Sin duda uno de los platos estrella es el anteriormente comentado hong shao rou, que aparece en carta por su popular traducción al castellano La panceta favorita de Mao. Y es que según cuenta la leyenda, este plato era el favorito de Mao Tse-Tung, que tenía un gusto exquisito porque es una auténtica delicia. Es sin duda uno de los que tenemos que probar en nuestra visita a Chila, con su textura jugosa, se deshace en la boca y da paso a los sabores asiáticos dulces, ligeramente picantes y anisados. Una auténtica maravilla.

Arroz de verdura ácida y carne ahumada en Chila

El arroz de la casa, llamado de verdura ácida y carne ahumada, es una maravilla. Jamás habría pensado que un arroz sencillo podría estar tan bueno, lleno de aroma y sabor, con todo tipo de matices. Perfecto para acompañar cualquiera de sus platos como la costilla de cerdo con tofu fermentado, que nos transporta hacia sabores más radicales de la cocina china y que deberíamos probar para entenderla mejor.

Por supuesto también hay dim sum (empanadillas) de carne o de gambas y cerdo. Están muy buenas, y para picar algo mientras llegan el resto de platos son un entrefante fabuloso.

Empanadillas de gamba y cerdo en Chila

Para los más valientes, y como es característico de la cocina Hunan, en Chila nos ofrecen varias opciones de casquería como las cabezas de pato a las 36 especias, la oreja de cerdo con cilantro, el cuello de pato o las clavículas de este mismo animal.

Uno de los restaurantes más divertidos y que más hemos disfrutado últimamente, con una oferta excelente, donde se come muy bien y en el que podemos probar auténticos sabores de la cocina china de Hunan. Chila merece sin duda una visita.

