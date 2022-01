Alejandro Serrano, así se come en el restaurante del chef más joven con estrella Michelín

Alejandro Serrano conseguía un nuevo récord el pasado diciembre de 2021 en la Gala Michelín, convirtiéndose en el chef más joven en conseguir una estrella Michelín en España. El anterior récord estaba en manos de Jordi Cruz cuando consiguió su primera estrella estando al frente del Estany Clar, con la única diferencia de que el primero la ha conseguido en su propio restaurante.

El matiz es importante, y es que cuando uno juega con su dinero y no con una inversión externa, las cosas son muy diferentes. "En nuestra corta vida hemos dado muchísimos cambios, pero en la pandemia me di cuenta de que podía hacer en unos meses lo que quizás sin ese impulso me habría costado tres años", afirma Alejandro tras nuestra comida en su restaurante.

Un cambio de rumbo a raíz de la pandemia

"Al principio servíamos carnes a la brasa y cosas así, luego tuvimos unos menús degustación muy básicos, y en la pandemia envíabamos menús basados en cocinas de diferentes países. Incluso teníamos un brunch que también enviábamos a domicilio. Pero con la pandemia cambiamos el concepto", y según nos confiesa "si hoy volviésemos al principio lo que somos ahora es con lo que me gustaría haber empezado".

Excelente tomate en texturas en Alejandro Restaurante

Todos estos giros y cambios son a los que te obliga tener un restaurante en el que solo sus padres, familia de hosteleros, y él son inversores. Pero la apuesta, arriesgada y contracorriente a lo que vivimos en general en el sector de la hostelería, resultó ser un auténtico éxito y ha sido premiada con la estrella Michelín a un joven de 24 años, algo que nunca habíamos visto antes en un cocinero.

Muchos chefs y hosteleros decidieron dar un cambio a su negocio durante la pandemia obligados por los cierres. Restaurantes gastronómicos que abrían una propuesta informal, cambio de productos de alta gama por otros más asequibles y todo tipo de intentos de llegar a más gente en un momento tan complicado. Un movimiento lógico. Pero Alejandro, contra esta lógica, apostó por convertir su propuesta en el restaurante gastronómico que es hoy en día, y el premio llegó solo un año después.

Uno de los aperitivos en Alejandro Serrano Restaurante

La propuesta del restaurante de Alejandro Serrano es además arriesgada y desconcertante al principio. Un menú degustación en Miranda de Ebro basado en el pescado, estando el puerto más cercano a unos 100 km de distancia. ¿Cómo conjugar raíces y tradición con pescado en una ciudad de interior? Serrano lo consigue magistralmente, haciendo uso del recetario tradicional que en Miranda siempre ha estado muy influenciado por las costas vascas.

La sensibilidad en una persona tan joven es de admirar. Entendiendo sus raíces, posiblemente altamente influenciado por cuando con solo siete años limpiaba pescado son su abuela, y traduciéndolas en un excelente menú degustación que nos hace disfrutar a cada paso. El crecimiento es exponencial, con unos aperitivos y entrantes algo flojos que explotan cuando un tomate en texturas llega la mesa y toca techo con el magistral atún final.

El atún a la brasa de Alejandro Serrano, acompañado de erizo de mar

La influencia de Alejandro es clara en muchos momentos, viéndose rasgos de cocinas por las que ha pasado como la de Coque o DiverXO, pero posiblemente siendo Eneko Atxa y su paso por Azurmendi la que más patente se hace en las cuidadas presentaciones y el enorme detalle de la estética en todo momento.

Alejandro Serrano Restaurante ofrece tres menús degustación por 34, 70 y 90 euros. Está situado en el centro de Miranda de Ebro y abre de miércoles a domingo, ofreciendo cenas solo viernes y sábados.

