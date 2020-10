1 de 9

En El Duende del Fuego el chef Pedro Hernández da rienda suelta a su creatividad ofreciendo una completísima carta libre de alérgenos. Y cuando decimos libre, es libre, ya que tiene clientes con decenas de alergias que pueden comer casi cualquier plato de la carta.

Además de eso, y es donde reside el mérito, está todo excelente, uno no nota que la carta está pensada para no contener alérgenos. Podríamos pensar en el Duende del Fuego como uno de los mayores representantes del "menos es más", y es que pocas veces he probado un plato con dos ingredientes tan rico como su osobuco con reducción de vino dulce.

Para redondear la jugada, El Duende del Fuego es el restaurante donde uno podrá encontrar los mejores productos gastronómicos de La Palma, desde quesos de cabras que viven libres hasta las frutas y verduras ecológicas con más sabor que uno puede imaginar. Un restaurante de visita obligada.