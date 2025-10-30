Así es el brioche que se sirve como tarta de boda y al que se le dedica un baile

El brioche está en todas partes. Este jugoso pan de origen francés se ha colado en cocinas de casa y en restaurantes. Lo hemos visto de mil y una formas. Como base de un bocado con mantequilla y anchoa, acompañado de steak tartare o convertido en torrija.

Lo cierto es que es delicioso y merece toda la fama que tiene. Pero, ¿sabías que hay un brioche que se sirve como tarta de boda en una región de Francia? Nada de tartas de cinco pisos con crema pastelera y mil adornos, en la zona de La Vendée, la tarta nupcial es un brioche de entre 7 y 8 kilos (a veces incluso más), que los novios comparten con sus invitados.

Trenzado, perfumado y con una historia que lo lleva del desayuno hasta sitios insospechados como el altar, este pan dulce no solo se disfruta, se celebra y se come a montones, sino que también se le dedica un baile. Estas y muchas cosas más hacen de él un bocado único.

Qué tiene de especial este brioche

El vendéen -que es como se le llama- nace en el oeste de Francia, en una región imprescindible por muchas cosas. Por su naturaleza y por atracciones que lo han puesto en el mapa como Puy du Fou. La gastronomía de esta zona también es muy rica. De las mogettes y el jamón de Vendée, pasando por le préfou, un pan plano muy apreciado.

Entre todos ellos, el brioche. Lo delata la forma en trenza, trabajada a mano, que deja una miga tierna y elástica. La corteza es tierna también, con el brillo que le aporta el toque de huevo. En nariz, como buen brioche, manda la mantequilla y, muy cerca, un aroma discreto a ron, vainilla o agua de azahar. Ese es uno de sus toques característicos.

S.Bourcier

Este brioche tiene estatus protegido con IGP desde 2002. Lo que traducido a la mesa, significa transparencia en los procesos y la constatación de que es un producto de mucha calidad, que se fermenta doblemente y para el que siempre se utilizan materias primas nobles.

Tiene un pariente que también se encuentra en la zona, la gâche. Este brioche es ovalado, compacto y con crema fresca en la fórmula. La larga fermentación de la masa, produce una miga compacta cuya principal característica es su sabor a leche y una textura adictiva que se deshace en boca.

¿Y cuándo lo comen? Tradicionalmente se asocia al mundo dulce y se disfruta en el desayuno o la merienda, untado con mantequilla y mermelada, especialmente de fresa o albaricoque, mientras que en bodas y festividades, como Pascua, se sirve en rebanadas generosas, a menudo acompañado de chocolate caliente o café.

S.Bourcier

En el ámbito salado, se utiliza para acompañar platos regionales como le préfou, un pan con ajo y mantequilla, o como base para canapés, combinado con quesos suaves, como camembert o brie o con foie.

Más allá del boom del brioche en hostelería, este se trata de un producto con relato propio, uno que nace de una tradición que se ha mantenido viva y que conserva su sitio en fiestas, mesas familiares y panaderías de pueblo.

Del horno al altar: bodas, comunidad y la danse du brioche

Decíamos que el brioche tiene un baile, que se encuentra como un invitado más en las bodas... Y es que la curiosa tradición de la zona, marca que en la Vendée las bodas no se entienden sin brioche. Tradicionalmente, el padrino regala una pieza enorme que puede superar con facilidad los diez o quince kilos. Se coloca sobre una camilla vestida para la ocasión y la pareja la pasea alrededor de la pista no sin gran esfuerzo, porque imagen lo que es sostener por encima de la cabeza tal pieza.

En este momento de la boda, los invitados se disponen en corro, suenan música popular y las palmas. La escena tiene nombre y coreografía: la danse du brioche. Recientemente, ha ganado popularidad. Por ejemplo, en julio de 2024, 33.000 personas la bailaron en el Festival de Poupet y artistas como Téo Lavabo han creado canciones modernas sobre ella, fusionando folklore con pop.

El brioche se convierte en protagonista antes de ser cortado. Simboliza abundancia, buenos deseos... Después llega el cuchillo y se reparte en porciones generosas y hace las veces de tarta de boda. En estas versiones debrioche gigante, es común que se decore con perlitas de azúcar (conocidas como "sucre perlé" o "sucre en grains" en francés) espolvoreadas por encima.

La tradición no se limita a las bodas. Desde hace tiempo, está presente en la celebración de la pascua, en bautizos, comuniones… Es entonces cuando el brioche toma formas de lo más diferentes y adaptadas al gusto del cliente: de un brioche parisienne con forma de torre Eiffel al que toma la forma de una guitarra o un corazón. ¡Creatividad al poder!

Dónde encontrarlo y cómo disfrutarlo en España

En Francia, uno de los más famosos es Thomas Brioche, que es una de las boulangeries más emblemáticas de la Vendée, fundada en 1896 por Arthur Maline en Les Essarts-en-Bocage, en el corazón del bocage vendéenne. Esta empresa familiar lleva más de un siglo perpetuando la tradición boulangère regional, elaborando brioches y gâches.

Se sirven de ingredientes de calidad seleccionados mayoritariamente en el Gran Oeste francés y disponen de una tienda con zona de degustación donde se cuenta toda la historia del dulce y se muestra la danza del brioche, siendo también pionera como el primer fabricante de Brioches Vendéennes con Label Rouge.

Thomas Brioche

Ahora bien, encontrar Brioche vendéen IGP en un supermercado español no es lo más habitual de forma continua, aunque aparece de manera puntual en superficies como Carrefour, que sí cuenta ocasionalmente con el brioche de Reflets de France. Y si no lo encontramos en el lineal, no pasa nada: siempre nos quedará la Vendée...