Joseba Arguiñano, chef: "Las judías verdes más sabrosas se hacen hirviéndolas 4 minutos y agregando estos 3 quesos"

Las judías verdes son una de las verduras más usadas en la cocina del hogar. Se suelen consumir sobre todo cocidas o al vapor, solas o en guisos, salteados y ensaladas templadas.

Su sabor es suave, ligeramente dulzón, lo que permite combinarlas bien con patata, huevo, tomate, ajo, jamón u otras verduras.

Para conservar mejor sus vitaminas y su textura se recomienda una cocción corta o al vapor, dejando la judía tierna, pero no deshecha. Admiten también congelación tras un escaldado rápido, lo que permite disfrutar de esta verdura de temporada durante todo el año.

El chef Joseba Arguiñano, hijo de Karlos Arguiñano, ha compartido recientemente en Cocina Abierta una receta de vainas de judías salteadas con una crema de tres tipos de queso y jamón serrano. "Es el entrante perfecto", ha asegurado el cocinero.

Judías salteadas con crema de queso y jamón

Según Joseba, se trata de "una receta que une lo mejor de la huerta y el queso, perfecta para disfrutar cualquier día de la semana". El chef utiliza tres tipos de queso diferentes para elaborar la crema: camembert, mascarpone y gorgonzola.

Además, recomienda hervir las vainas de las judías durante 4 minutos si queremos que queden un poco duras y firmes o entre 6 y 8 minutos si preferimos que estén un poquito más blandas.

Ingredientes Judías verdes, 500 gramos

Ajo, 2 dientes

Aceite de oliva virgen extra

Sal

Pimienta

Perejil Para la crema de queso y jamón Queso camembert, 160 g

Queso mascarpone, 325 g

Queso gorgonzola, 150 g

Aceite de oliva virgen extra, 20 ml

Caldo de jamón, 25 ml

Jamón serrano (cortado en lonchas finas), 70 g

Cebollino, 10 hojas Paso 1 Retira las puntas de las judías, córtalas por la mitad a lo largo en 3-4 trozos y cuécelas en una cazuela durante 4 minutos. Pasado ese tiempo, retíralas, escúrrelas y reserva. Paso 2 Pon los quesos en un bol y fúndelos al baño María. Vierte el caldo de jamón y el aceite. Pica el jamón y las hojas de cebollino finamente, agrégalos a la crema de queso y mezcla bien. Paso 3 Calienta una sartén con un par de cucharadas de aceite. Pela los ajos, córtalos en daditos e incorpóralos en la sartén. Cuando empiecen a dorarse, introduce las vainas y saltéalas brevemente. Paso 4 Sirve un par de cucharadas de crema de queso y jamón en 4 platos. Reparte encima las judías verdes y salpimenta.

A la hora de fundir los quesos al baño maría, Joseba advierte que hay que evitar que se calienten en exceso, ya que el calor puede hacer que la grasa se separe. Aun así, afirma que es mejor este método que usar la sartén, pues el fuego directo provoca esa separación.

Asimismo, aclara que no pasa nada si la crema no queda totalmente lisa, que "eso es normal", pues estos quesos suelen generar grumos.

Por otra parte, sugiere que si preparamos las judías verdes con antelación, las pasemos por agua con hielo después de cocerlas para que conserven la clorofila y mantengan su color verde intenso.

