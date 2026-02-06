Fray Ángel, cocinero: "Para un caldo de pollo más sabroso y ligero, el truco es retirar la piel y añadir un poco de jamón"

0 votos

Total: 1 h 30 min

Comensales: 4-5

Cuando llegamos a casa con el tiempo justo, con frío y pocas ganas de cocinar, una reconfortante sopa de pollo con fideos lista en 5 minutos puede ser la salvación y no, no estamos hablando de una sopa de sobre.

Si preparamos el caldo con antelación -aprovechando el fin de semana, por ejemplo-, bastará con calentarlo y cocer la pasta cinco minutos antes de servir.

El resultado será una cena caliente y nutritiva, sin estrés ni complicaciones. Una solución práctica que permite comer bien sin esfuerzo diario, ideal para familias, personas que viven solas o quienes quieren mantener una rutina saludable sin pasar horas en la cocina. Pocas cenas dan tanto por tan poco.

La sopa de pollo con más sabor y menos grasa

Sopa de pollo de fray Ángel

En uno de los vídeos publicados en su canal de YouTube, Fray Ángel, el cocinero franciscano del convento del Santo Espíritu del Monte, comparte una auténtica masterclass en la que explica cómo preparar un caldo de pollo sabroso y económico.

Su receta, como todas las que cocina, parte de la idea de aprovechar al máximo la materia prima. Por eso, insiste en comprar el pollo entero. "Si compráis partes del pollo, como puede ser la pechuga, os cuesta el doble o más del doble", señala.

Él mismo muestra cómo despiezarlo separando muslos, alas y pechugas y reservando estas últimas para otra comida y utilizando los huesos y recortes para el caldo.

Su primer truco consiste en retirar la piel antes de cocinar. "Quedaría todo el aceite flotando en el caldo y luego tendríamos un trabajo añadido, que era quitarlo", explica. Al eliminar la grasa desde el principio, se consigue un resultado más limpio y saludable.

El segundo truco, que permite conseguir un caldo más sustancioso, consiste en añadir también un hueso de espinazo salado y algún recorte o hueso de jamón, que se cocerán durante unos 45 minutos junto a los del pollo para conseguir una buena base de sabor.

Luego se retiran y en ese caldo se cocinan los ingredientes que sí se van a comer: carne deshuesada de muslo cortada en dados, cebolla, zanahoria, apio, patata, cardo y un toque especial de maíz, "detalle hispano" que aporta un matiz dulce, según explica el fraile.

La pasta se añade al final, cuando las verduras están casi listas. Fray Ángel prefiere conchitas, por su aspecto más vistoso, pero los fideos de siempre también nos valen.

El resultado es una sopa "elegante", con cada ingrediente en su punto y sin restos molestos como huesos o piel. Y un último consejo: "No tengáis la mala sombra de poner el caldo hirviendo en la mesa", advierte. Dejarlo templar unos minutos evita quemaduras innecesarias y mejora la experiencia de los comensales.