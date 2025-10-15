Conchita, abuela cocinera, y su receta fácil de sopa en sólo 15 minutos: perfecta para el frío o si estás enfermo
Una sopa reconfortante, muy sencilla y con pocos ingredientes que te dejará como nuevo.
- Total: 15 min
- Comensales: 2
Parecía que el frío nunca llegaría tras el verano más caluroso de la historia de España, pero poco a poco se va dejando notar (con excepciones en puntos como Badajoz o Sevilla) y este fin de semana el cambio será más evidente.
Y con la bajada de las temperaturas llega también la temporada de resfriados, por lo que conviene tener la despensa bien preparada para cocinar sopas, guisos y otras recetas calentitas típicas del invierno.
Conchita, una cocinera aragonesa, ha compartido en redes las claves para elaborar una sopa de ajo como la toman en Aragón; una opción excelente para combatir el mal tiempo y fortalecer el sistema inmunológico.
Cómo hacer sopa de ajo fácil
La sopa de ajo es una receta tradicional española conocida también como 'sopa castellana' que se caracteriza por su sencillez, su sabor intenso y su utilidad, ya que es ideal para aprovechar el pan que se ha quedado duro.
La receta admite variaciones, añadiendo, por ejemplo, jamón en taquitos o chorizo para lograr un sabor aún más profundo. Se sirve tradicionalmente en cazuela de barro, lo que realza su carácter casero y rural.
Ingredientes
- Ajos, 2 dientes
- Huevos, 1
- Pan duro, unos 50-60 gramos
- Pimentón de la Vera, una cucharadita
- Agua, 2-3 vasos
- Aceite de oliva virgen, un chorro
- Sal, al gusto
Paso 1
Pela los ajos y córtalos por la mitad. Corta también el trozo de pan en unas 6 rebanadas.
Paso 2
Calienta aceite en una sartén y echa los ajos hasta que se doren. Cuando estén dorados, añade el pan para que se tueste. Ve removiendo para que no se queme.
Paso 3
Cuando el pan esté bien tostado, agrega una cucharadita de pimentón de la Vera y justo a continuación incorpora el agua.
Paso 4
Deja que hierva. Cuando esté hirviendo, echa un huevo y remueve para mezclarlo todo.
Paso 5
Cuando esté bien mezclado, sirve en platos hondos y listo.
Beneficios del ajo
El ajo ofrece múltiples beneficios nutricionales y medicinales al organismo, destacando por su riqueza en vitaminas, minerales y propiedades bioactivas, como la alicina, que lo convierten en un auténtico superalimento.
1. Refuerza el sistema inmunológico gracias a su alicina, ayudando a reducir el riesgo de infecciones y enfermedades virales.
2. Presenta acciones antiinflamatorias y antioxidantes, útiles para combatir enfermedades inflamatorias y proteger frente a la oxidación celular.
3. Es un aliado del sistema cardiovascular, ayudando a reducir la presión arterial, disminuir el colesterol LDL (“malo”) y prevenir enfermedades cardíacas.
4. Favorece la salud hepática y la eliminación de toxinas. También contribuye a depurar metales pesados del organismo.
5. Apoya la buena digestión, estimula los ácidos gástricos y puede ayudar en casos de resfriados y afecciones pulmonares por su efecto antibiótico natural.
6. Favorece la salud ósea gracias al calcio y a compuestos como el selenio y manganeso, siendo beneficioso en etapas como la menopausia.
La OMS recomienda consumir de 2 a 5 gramos de ajo fresco diarios (aproximadamente un diente) para obtener sus beneficios, siempre como parte de una dieta equilibrada.
Otras ideas de sopas
Aunque la sopa de Conchita es difícil de superar, aquí dejamos otras ideas fáciles de sopas que puedes preparar en casa con pocos ingredientes y en poco tiempo.
-
Sopa de fideos. Sólo necesitas caldo (de pollo o verduras), fideos y algunas verduras picadas. Cuece todo y sirve caliente.
-
Sopa de pollo con verduras. Usa pollo troceado, zanahorias, apio, cebolla y fideos o arroz. Hierve hasta que todo esté tierno.
-
Sopa de cebolla. Cebolla en juliana caramelizada en mantequilla, añade caldo y pan tostado.
-
Sopa de tomate. Sofríe tomates con cebolla, agrega caldo y hierve. Puedes añadir puerro y jamón cocido.
- Sopa de garbanzos con curry. Usa garbanzos cocidos, agrega caldo, curry, cúrcuma y algunas verduras; muy aromática y nutritiva.